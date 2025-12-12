 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Москвичей в пятницу ожидают мокрый снег и ночные морозы

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press
Дождь, переходящий в мокрый снег, ожидается в Москве в пятницу, 12 декабря, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его прогнозу, снегопад будет непродолжительным, а высота снежного слоя составит около 3–4 см.

«Осадки будут в пятницу <...> сначала в виде дождя, потом мокрого снега, который <...> растает. Затем уже сверху на мокрую поверхность снег ляжет, потому что начнется понижение температуры», — отметил Вильфанд.

Синоптик подчеркнул, что речь идет не о полноценном снежном покрове: ночные температуры опустятся до двузначных отрицательных значений, однако устойчивость слоя снега пока под вопросом. По его словам, в середине следующей недели прогнозируется потепление, и наличие снега будет зависеть от того, превысит ли температура 0 градусов.

О формировании в столице небольшого снежного покрова высотой 1-2 см также сообщил в телеграм-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Москвичей предупредили о пасмурной погоде до конца недели
Общество
Фото:Комсомольская Правда / Global Look Press

Накануне Вильфанд предупредил о похолодании в пятницу, 12 декабря, на шесть-семь градусов в европейской части России.

По словам синоптика, это произойдет из-за резкого изменения циркуляции и поступления воздушных масс в центр европейской части страны с севера. Вильфанд отметил, что похолодание произойдет в течение дня очень резко.

В первой половине дня температура будет выше нуля — от плюс 3 до плюс 5 градусов, а вечером столбики термометров опустятся до отрицательных значений — от минус 1 до минус 3 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Москва Гидрометцентр Роман Вильфанд Евгений Тишковец прогноз погоды
Роман Вильфанд фото
Роман Вильфанд
ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
