Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России

Вильфанд: в пятницу в европейской части России будет резкое падение температуры

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

В пятницу в европейской части России температура упадет на шесть-семь градусов в течение дня. Об этом «РИА Новости» сообщил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Именно в пятницу резкое изменение циркуляции, когда воздушные массы уже будут поступать в центр европейской части России не с юго-запада, запада, а с севера. И это приведет к тому, что в течение дня температура понизится очень резко. Она в течение дня понизится на шесть-семь градусов», — рассказал Вильфанд.

По его словам, в первой половине дня температура будет выше нуля — от плюс 3 до плюс 5 градусов. Вечером этот показатель достигнет отрицательных значений — от минус 1 до минус 3 градусов.

Резкое изменение погоды связано с прохождением холодного фронта. Синоптик подчеркнул, что после 12:00 мск стоит ожидать дождь, «затем — мокрый снег, и уже вот в последующем — снег».

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец отметил, что пятница, 12 декабря, станет последним днем «метеорологической осени» в Москве. По его словам, на выходных москвичам стоит ожидать «настоящую русскую зиму» со снегом и морозами.