Военная операция на Украине⁠,
0

За ночь над регионами России сбили 90 украинских дронов

Сюжет
Военная операция на Украине

Российские силы ПВО за ночь сбили 90 беспилотников над девятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 63. Также восемь дронов сбили над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом, о чем ранее сообщал мэр Сергей Собянин.

Еще по три дрона уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. По два беспилотника нейтрализовали над Тамбовской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Ростовской.

Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери
Политика

Минувшей ночью при отражении атаки дрона обломки упали на жилой дом в Твери. По словам врио губернатора региона Виталия Королева, пострадали семь человек, включая одного ребенка. По данным ТАСС, были повреждены несколько домов и автомобилей, в одном из зданий вылетели стекла.

Жителей дома эвакуировали в ближайшую школу, около поврежденного дома развернули оперативный штаб.

За ночь над регионами России сбили 90 украинских дронов
Video

Авторы
Теги
Плугина Ирина
дроны беспилотники Россия ПВО Тверская область Москва Брянская область
