За ночь над регионами России сбили 90 украинских дронов

Российские силы ПВО за ночь сбили 90 беспилотников над девятью регионами и Черным морем, сообщило Минобороны.

Больше всего БПЛА уничтожено над Брянской областью — 63. Также восемь дронов сбили над Ярославской областью, четыре — над Московским регионом, о чем ранее сообщал мэр Сергей Собянин.

Еще по три дрона уничтожили над Смоленской и Тверской областями, а также над акваторией Черного моря. По два беспилотника нейтрализовали над Тамбовской и Тульской областями, по одному — над Орловской и Ростовской.

Минувшей ночью при отражении атаки дрона обломки упали на жилой дом в Твери. По словам врио губернатора региона Виталия Королева, пострадали семь человек, включая одного ребенка. По данным ТАСС, были повреждены несколько домов и автомобилей, в одном из зданий вылетели стекла.

Жителей дома эвакуировали в ближайшую школу, около поврежденного дома развернули оперативный штаб.

