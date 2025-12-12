Несколько домов в Твери получили повреждения из-за взрыва

В результате взрыва в Твери получили повреждения несколько жилых домов и автомобили, сообщает ТАСС.

На месте взрыва произошел пожар, спасатели тушат возгорание и разбирают обломки конструкций, пишет агентство.

В одном из зданий повреждена стена. Телеграм-канал «Осторожно, новости» пишет, что сильнее всего пострадали нижние этажи дома на западе города, также в многоэтажке выбиты окна. Жильцы эвакуировались на улицу.

ТАСС сообщает, что за медицинской помощью обратились пожилая женщина и ребенок.

Власти пока не комментировали произошедшее.