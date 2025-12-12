Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери
При отражении атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали семь человек, сообщил врио губернатора области Виталий Королев.
Медицинскую помощь оказывают шести взрослым и ребенку, жителей дома эвакуируют.
«Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место», — написал Королев.
ТАСС писал, что в результате взрыва повреждены несколько жилых домов и автомобили. По данным «Осторожно, новости», наиболее сильные повреждения получили нижние этажи дома на западе Твери, в многоэтажке выбиты окна.
Этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в ряде регионов, в том числе Курской, Орловской областях, Северной Осетии и Дагестане. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем в сторону столицы.
На этом фоне аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля, Калуги, Сочи и Волгограда ввели ограничения на полеты.
