Власти сообщили о пострадавших при отражении атаки БПЛА на дом в Твери

Пострадали шесть взрослых и ребенок, им оказывают медицинскую помощь. Жителей дома эвакуируют

При отражении атаки беспилотника на жилой многоквартирный дом в Твери пострадали семь человек, сообщил врио губернатора области Виталий Королев.

Медицинскую помощь оказывают шести взрослым и ребенку, жителей дома эвакуируют.

«Дал поручения по организации всей необходимой помощи. Силы и средства работают. Выехал на место», — написал Королев.

ТАСС писал, что в результате взрыва повреждены несколько жилых домов и автомобили. По данным «Осторожно, новости», наиболее сильные повреждения получили нижние этажи дома на западе Твери, в многоэтажке выбиты окна.

Этой ночью опасность атаки БПЛА была объявлена в ряде регионов, в том числе Курской, Орловской областях, Северной Осетии и Дагестане. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о сбитом дроне, летевшем в сторону столицы.

На этом фоне аэропорты Владикавказа, Грозного, Магаса, Ярославля, Калуги, Сочи и Волгограда ввели ограничения на полеты.