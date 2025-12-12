На подлете к Москве сбили четыре дрона за ночь

Силы ПВО сбили три беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Об уничтожении еще одного дрона он писал в 2:52 мск.

На месте падения обломков работают специалисты.

Предыдущей ночью, по данным Минобороны, над Московским регионом перехватили 40 беспилотников, в том числе 32 дрона, летевших на Москву. Собянин с вечера 10 декабря несколько раз сообщал о сбитых БПЛА.

На этом фоне в аэропортах Домодедово, Внуково, Жуковском и Шереметьево вводили ограничения на полеты.

В ночь на 12 декабря атаке БПЛА подверглась Тверь. Губернатор Тверской области Виталий Королев сообщил о семи пострадавших, среди которых - ребенок. Жителей одного из домов эвакуировали, на месте ЧП развернули оперативный штаб.