На месте атаки дрона на дом в Твери развернули оперативный штаб

Оперативный штаб развернули возле дома в Твери, где в результате отражения атаки беспилотника пострадали люди. Об этом сообщает пресс-служба правительства Тверской области в телеграм-канале.

«На месте развернут оперативный штаб», — написала пресс-служба.

На место происшествия также выехал врио губернатора региона Виталий Королев, отметили в публикации. Прокуратура области организовала горячую линию для помощи жителям пострадавшего дома, а также взяла на контроль соблюдение прав пострадавших.

Взрыв в жилом доме на Оснабрюкской улице в Твери произошел ночью 12 декабря. Как сообщил Королев, при отражении атаки дрона пострадали семь человек, медицинская помощь понадобилась шести взрослым и ребенку.

Как писало ТАСС, повреждения получили несколько домов и автомобилей, на месте взрыва начался пожар. В одном из зданий повреждена стена, там вылетели стекла. По данным телеграм-канала «Осторожно, новости», наиболее сильные повреждения получили нижние этажи дома.

Жителей дома эвакуировали, их направляют в ближайшую школу.