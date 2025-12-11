Европа показала Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования, пишет Politico.

Мерц сообщил, что он, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер обсудили его с главой Белого дома во время телефонного разговора накануне.

«Главный вопрос в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина. Однако на него должны ответить прежде всего президент Украины и украинский народ, как мы также ясно дали понять президенту Трампу», — сказал канцлер.

Мерц отметил, что переговоры с американскими официальными лицами продолжатся в выходные дни для уточнения предложения.

О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, на этой неделе в интервью Politico рассказал сам Трамп. В свою очередь, Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.