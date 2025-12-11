 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине
Европа показала Трампу предложение о территориальных уступках Украины

Мерц: Европа отправила Трампу предложение о территориальных уступках Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц (Фото: Liesa Johannssen / Reuters)

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что президенту США Дональду Трампу было представлено предложение о территориальных уступках Украины в рамках мирного урегулирования, пишет Politico.

Мерц сообщил, что он, президент Франции Эмманюэль Макрон и британский премьер Кир Стармер обсудили его с главой Белого дома во время телефонного разговора накануне.

«Главный вопрос в том, на какие территориальные уступки готова пойти Украина. Однако на него должны ответить прежде всего президент Украины и украинский народ, как мы также ясно дали понять президенту Трампу», — сказал канцлер.

Мерц отметил, что переговоры с американскими официальными лицами продолжатся в выходные дни для уточнения предложения.

О том, что американская делегация передала Киеву обновленный вариант мирного плана, на этой неделе в интервью Politico рассказал сам Трамп. В свою очередь, Axios сообщал, что правки Украины к мирному плану США включают в себя предложения по территориальным вопросам и по контролю над Запорожской АЭС.

Авторы
Теги
Персоны
Анастасия Лежепекова
Военная операция на Украине Дональд Трамп Фридрих Мерц
Фридрих Мерц фото
Фридрих Мерц
политик, канцлер Германии
11 ноября 1955 года
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
