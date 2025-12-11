 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Гендиректор МАГАТЭ раскрыл причину молчания о виновных за атаки на ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Рафаэль Гросси
Рафаэль Гросси (Фото: Elisabeth Mandl / Reuters)

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) не называет ответственных за удары по Запорожской АЭС, так как не имеет возможности проводить полностью независимые оценки, включая отбор проб и анализ обломков. Об этом сообщил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в интервью «РИА Новости».

Глава МАГАТЭ подчеркнул, что обе стороны критикуют агентство за воздержание от публичных заявлений, однако осмотр обломков через 24–30 часов после атаки не позволяет делать достоверные выводы. «Осмотр обломков через 24 или 30 часов с точки зрения судебно-криминалистической экспертизы означает, что вещественные доказательства уже могли быть изменены или перемещены», — пояснил он.

Гросси добавил, что МАГАТЭ могло бы назвать виновных только при условии полной независимой инспекции. «Но здесь наши возможности ограничены», — заключил он.

На Запорожской АЭС восстановили внешнее питание по линии «Днепровская»
Политика
Фото:Павел Лисицын / РИА Новости

Рафаэль Гросси возглавляет МАГАТЭ с 2019 года, инспекция Запорожской АЭС впервые была запущена при нем.

После начала военной операции ЗАЭС перешла под контроль России, которая регулярно сообщает об атаках украинской армии на территорию станции. 23 сентября в МАГАТЭ сообщили, что станция была отключена от внешнего электропитания в десятый раз после начала военной операции.

Президент Украины Владимир Зеленский позже заявил, что на Запорожской АЭС сложилась «аварийная ситуация», и обвинил российскую сторону в препятствовании ремонту линий электросети. В Кремле ответили, что Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ.

На самой ЗАЭС до того сообщали, что станция с 23 сентября снабжается электричеством от резервных дизель-генераторов, а запасов дизельного топлива хватит «для длительной работы генераторов в автономном режиме».

Электроснабжение на ЗАЭС было восстановлено в конце октября. В ночь на 6 декабря она временно потеряла внешнее электроснабжение. Днем на станции сообщили о восстановлении устойчивой внешней подачи питания.

Авторы
Теги
Полина Дуганова, Софья Полковникова
Запорожская АЭС Рафаэль Гросси инспекция
