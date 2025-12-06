На Запорожской АЭС ночью приостанавливалось внешнее электроснабжение

Прошедшей ночью Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения — обе линии энергоснабжения отключились после срабатывания автоматической защиты, заявили на АЭС.

«В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются», — говорится в публикации в телеграм-канале.

В сообщении сказано, что «пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены», а радиационный фон «соответствует естественным природным значениям и находится в норме». Угрозы персоналу и окружающей среде нет, ситуация «под полным контролем», подчеркнули на АЭС.

Материал дополняется.