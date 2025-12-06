На Запорожской АЭС ночью приостанавливалось внешнее электроснабжение
Прошедшей ночью Запорожская атомная электростанция на несколько часов осталась без внешнего электроснабжения — обе линии энергоснабжения отключились после срабатывания автоматической защиты, заявили на АЭС.
«В соответствии с регламентами, для энергоснабжения собственных нужд объекта были штатно введены в работу резервные дизель-генераторы. Все системы безопасности функционировали в нормальном режиме. В настоящее время внешнее электроснабжение Запорожской АЭС восстановлено от линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Причины отключения внешних линий электропередачи выясняются», — говорится в публикации в телеграм-канале.
В сообщении сказано, что «пределы и условия безопасной эксплуатации не нарушены», а радиационный фон «соответствует естественным природным значениям и находится в норме». Угрозы персоналу и окружающей среде нет, ситуация «под полным контролем», подчеркнули на АЭС.
Материал дополняется.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили