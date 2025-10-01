 Перейти к основному контенту
Военная операция на Украине⁠,
0

Кремль ответил на слова Зеленского о нехватке энергоснабжения на ЗАЭС

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Dmytro Smolyenko / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Россия обеспечивает безопасность на Запорожской АЭС и находится в постоянном контакте с МАГАТЭ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это российская станция, она находится под нашим контролем, поэтому российская сторона обеспечивает безопасность на этой станции».

Так Песков прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Запорожская АЭС осталась без постоянного энергоснабжения и Россия препятствует ремонту.

На ЗАЭС заявили о наличии топлива для длительной автономной работы
Политика
Запорожская АЭС

По словам пресс-секретаря главы государства, всем известно, что станция и станционная инфраструктура подвергается постоянным ударам. «Глупо обвинять российскую сторону в том, что она бомбит станцию, которую сама же контролирует».

Песков отметил, что российская сторона находится в постоянном контакте с МАГАТЭ».

30 сентября Зеленский заявил о том, что на Запорожской АЭС происходит «аварийная ситуация». «Станция отключена от питания, от электросети», — заявил он. По его словам, станция обеспечивается электричеством от дизель-генераторов. В препятствовании ремонту линий электросети он обвинил российскую сторону.

В пресс-службе Запорожской АЭС 27 сентября сообщили о наличии топлива «для длительной работы генераторов в автономном режиме». Там отметили, что все необходимые для функционирования станции системы запитаны от резервных источников энергии, а ядерное топливо охлаждается в полном объеме.

Дуров дал интервью американскому журналисту

Дуров рассказал о покушении на него и последствиях

Экс-глава Минобороны Великобритании призвал «задушить» Крым

Стубб заявил об изменении позиции Трампа по Украине

В США официально наступил шатдаун

Польша отказалась выполнять призыв Зеленского закрыть Балтийское море

Орбан сравнил возможности России и Европы

Магнитная буря на Земле продолжалась более 30 часов

Bloomberg рассказал о «крестовом походе» Мерца на фон дер Ляйен

