 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

На ЗАЭС заявили о наличии топлива для длительной автономной работы

Сюжет
Военная операция на Украине
Запорожская АЭС
Запорожская АЭС (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Запорожская АЭС с 23 сентября снабжается электричеством от резервных дизель-генераторов, а запасов дизельного топлива хватит «для длительной работы генераторов в автономном режиме». Об этом сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале.

«С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», — говорится в сообщении.

Все системы, необходимые для работы станции, запитаны от резервных источников энергии, подчеркнули на ЗАЭС. Ядерное топливо в бассейнах выдержки и реакторах охлаждается «в полном объеме».

Персонал полностью контролирует ситуацию, постоянно проверяет все технологические параметры, сообщили на станции.

Запорожская АЭС осталась без внешнего питания после атаки ВСУ
Политика
Запорожская АЭС

ЗАЭС была отключена от внешнего электропитания в десятый раз после начала военной операции, сообщили в МАГАТЭ 23 сентября, подчеркнув, что риски угрозы ядерной безопасности сохраняются. На станции тогда сообщили, что «в результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», а питание на ЗАЭС подается от резервных дизель-генераторов.

ЗАЭС остается без внешнего питания более трех суток, что является рекордным сроком с начала конфликта, отмечает The Guardian. Как пишет издание, в случае потери внешнего электропитания на ЗАЭС возможно повторение сценария «Фукусимы».

Читайте РБК в Telegram.

Трамп приказал обнародовать документы о пропаже одной из первых женщин-пилотов

Захарова: если Украина готовит провокации, то мир близок к Третьей мировой войне

Китай запустил самую большую и мощную в мире летающую ветряную турбину

Киев обвинил власти Венгрии в моральной деградации

CNN объяснил срочную встречу генералов США сбором «лошадей в стойле»

Совет Безопасности ООН не принял резолюцию о продлении иранской ядерной сделки

WSJ узнал, что Трамп открыт к отмене запрета на удары ВСУ вглубь России

Доля россиян старше 60 лет к 2030 году превысит 25%

Трамп заявил, что США ведут продуктивные переговоры по поводу сектора Газа

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Софья Полковникова
Запорожская АЭС электроснабжение отключение электричества
Материалы по теме
The Guardian сравнил ситуацию на ЗАЭС со сценарием «Фукусимы»
Политика
Балицкий обвинил МАГАТЭ в молчании об ударах ВСУ по ЗАЭС
Общество
МИД отверг сомнения из резолюции МАГАТЭ о российской принадлежности ЗАЭС
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 26 сентября
EUR ЦБ: 98,15 (-0,45) Инвестиции, 25 сен, 19:56 Курс доллара на 26 сентября
USD ЦБ: 83,61 (-0,38) Инвестиции, 25 сен, 19:56
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Умер актер из «Ментовских войн» и «Тайн следствия» Александр Иовлев Общество, 18:04
Тайна трех домов. Квест с приключениями РБК и ГАЛС, 17:59
Черчесов установил рекорд по беспроигрышной серии среди тренеров «Ахмата» Спорт, 17:53
Эрдоган заявил о разжигающих конфликт на Украине «баронах войны» Политика, 17:47
Общепит в России в 2025-м: регионы растут, конкуренция становится жестче Радио РБК, 17:42
Над крупнейшей военной базой Дании заметили беспилотники Политика, 17:40
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Киев осудил решение международного комитета по паралимпийцам из России Спорт, 17:35
Бывший футболист «Динамо» возглавил четвертый в карьере клуб АПЛ Спорт, 17:33
Как эмитенты ищут капитал и доверие инвесторов Инвестиции, 17:32
Новые возможности увеличить капитал: обучающий проект Мосбиржи #всенабиржу!, 17:29
Деньги, время и внимание: как инвестировать в искусство РБК и СберПервый, 17:01
«Салават Юлаев» проиграл шестой раз подряд в КХЛ, уступив «Авангарду» Спорт, 16:58
Давка произошла из-за бесплатной раздачи еды на ярмарке в Дагестане Общество, 16:57