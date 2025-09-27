На ЗАЭС заявили о наличии топлива для длительной автономной работы

Запорожская АЭС (Фото: Алина Смутко / Reuters)

Запорожская АЭС с 23 сентября снабжается электричеством от резервных дизель-генераторов, а запасов дизельного топлива хватит «для длительной работы генераторов в автономном режиме». Об этом сообщает пресс-служба станции в телеграм-канале.

«С 23 сентября 2025 года электроснабжение собственных нужд Запорожской атомной станции осуществляется от резервных дизель-генераторов. На площадке станции имеются достаточные запасы дизельного топлива для длительной работы генераторов в автономном режиме», — говорится в сообщении.

Все системы, необходимые для работы станции, запитаны от резервных источников энергии, подчеркнули на ЗАЭС. Ядерное топливо в бассейнах выдержки и реакторах охлаждается «в полном объеме».

Персонал полностью контролирует ситуацию, постоянно проверяет все технологические параметры, сообщили на станции.

ЗАЭС была отключена от внешнего электропитания в десятый раз после начала военной операции, сообщили в МАГАТЭ 23 сентября, подчеркнув, что риски угрозы ядерной безопасности сохраняются. На станции тогда сообщили, что «в результате огневого воздействия Вооруженных сил Украины отключена высоковольтная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская», а питание на ЗАЭС подается от резервных дизель-генераторов.

ЗАЭС остается без внешнего питания более трех суток, что является рекордным сроком с начала конфликта, отмечает The Guardian. Как пишет издание, в случае потери внешнего электропитания на ЗАЭС возможно повторение сценария «Фукусимы».