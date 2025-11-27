Аргентина выдвинула кандидатуру главы МАГАТЭ Гросси на пост генсека ООН
Аргентина выдвинула главу Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэля Гросси в качестве кандидата на пост генерального секретаря ООН, сообщил министр иностранных дел Пабло Кирно в Х.
«Для меня честь и привилегия представить сегодня кандидатуру Рафаэля Гросси на должность Генерального секретаря Организации Объединенных Наций», — написал в посте Кирно.
Он отметил, что весь мир признает «выдающиеся» результаты Гросси на посту директора МАГАТЭ, который он занимает уже шесть лет. Своей работой Гросси показывает «высокий лидерский потенциал в тяжелых ситуациях».
Кирно подчеркнул, что на фоне новых вызовов в мире ООН нуждается в реформах ради укрепления авторитета на международной арене. Качества, которыми обладает Гросси «имеют решающее значение» для оправдания таких ожиданий, считает он.
Полномочия действующего главы ООН Антониу Гутерриша истекают в 2026 году.
Процесс отбора кандидатов на пост генсека ООН стартовал 25 ноября: Гутерриш и председатель Совбеза ООН (в ноябре им является Сьерра-Леоне) направили странам — членам организации соответствующее письмо.
В послании они призвали выдвигать кандидатов, которые обладают лидерскими качествами, профессиональными навыками в области дипломатии, коммуникаций, знают несколько языков и имеют большой опыт работы в сфере международных отношений. Также в письме отмечается, что пост генсека ООН никогда не занимала женщина, потому можно задуматься о выдвижении женщин-кандидатов.
Рафаэль Гросси родился в 1961 в Буэнос-Айресе. Он окончил факультет политологии в частном Аргентинском католическом университете и Институт дипломатической службы Аргентины. Имеет докторскую степень по истории и международной политике Института высших международных исследований Женевского университета.
Гросси работал при НАТО, в ООН и МАГАТЭ, был послом Аргентины в Австрии и председателем Группы ядерных поставщиков. С 2019 года является генеральным директором МАГАТЭ, был переизбран в 2023 году. При Гросси были запущены инициатива ZODIAC («Комплексные действия по борьбе с зоонозными заболеваниями») и инспекция Запорожской АЭС.
После начала боевых действий и перехода Запорожской АЭС под российский контроль неоднократно встречался с властями Украины и России.
