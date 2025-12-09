Минфин Японии опроверг отказ конфисковать активы России по плану ЕС

Фото: Franck Robichon / EPA / ТАСС

Заместитель японского министра финансов по международным делам Ацуси Мимура опроверг сообщения СМИ о том, что Япония отказалась от конфискации замороженных активов России по плану Евросоюза. Об этом пишет Reuters.

Ранее Politico сообщило, что вопрос о конфискации российских замороженных активов обсуждался на встрече министров финансов «Большой семерки» (G7) 8 декабря. Тогда представители ЕС предложили Японии присоединиться к плану по предоставлению Украине «репарационного кредита».

Как рассказали изданию источники, министр финансов Японии Сацуки Катаяма исключила использование российских активов по юридическим соображениям.

«Это абсолютная ложь. <...> Министр Катаяма никогда не делала подобных комментариев», — сказал Мимура журналистам.

По его словам, Катаяма в ходе встречи заявила, что Япония готовится «предпринять конкретные шаги» для поддержки Украины. Замглавы японского Минфина подчеркнул, что Япония действует в поддержку Украины, исходя из собственных национальных интересов.

3 декабря Еврокомиссия (ЕК) одобрила два варианта финансирования Украины, в том числе «репарационный кредит» за счет российских активов в Европе. По информации Politico, ЕК предлагает выделить Украине €165 млрд: €25 млрд возьмут из частных банков стран евроблока, а €140 млрд — из бельгийского депозитария Euroclear.

План использования активов обсудят на саммите 18 декабря. Решение должно утвердить «квалифицированное большинство голосов», согласие всех членов ЕС не требуется.

Против использования российских активов выступает Бельгия, на территории которой расположен депозитарий Euroclear, где находится большинство замороженных в Европе активов России. Возражают также сам Euroclear и Европейский центральный банк.

Москва воспримет любые действия со своими активами как воровство. В Кремле предупредили о жестком ответе на любые незаконные действия с российскими активами в ЕС. Президент России Владимир Путин сообщил о разработке пакета ответных мер.