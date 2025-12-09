Politico узнало об отказе Японии конфисковать активы России по плану ЕС

Politico: Япония отказалась от участия в плане ЕС по конфискации активов России

Япония отказалась конфискации замороженных активов России по плану, предложенному Европейским союзом. Об этом сообщает Politico со ссылкой на источники в Европейской дипломатической службе.

Речь идет об активах общей стоимостью порядка $30 млрд. Как сообщили изданию два дипломата, осведомленных о ходе дискуссии, Япония дала понять, что не может использовать замороженные российские активы, хранящиеся на ее территории, для предоставления кредита Украине.

Материал дополняется