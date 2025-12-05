 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Литва объявит экстремальную ситуацию из-за метеозондов с контрабандой

Инга Ругинене
Инга Ругинене (Фото: Alfredas Pliadis / XinHua / Global Look Press)

Правительство Литвы на следующей неделе объявит экстремальную ситуацию из-за угрозы, которую представляют контрабандные воздушные шары, запускаемые с территории Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене, передает LRT.

«На следующей неделе мы объявим [экстремальную ситуацию]. Если ситуация изменится, мы не исключаем возможности углубления», — отметила Ругинене.

Она также добавила, что в настоящее время готовится необходимая правовая база и документы.

Литва выступила за санкции против Белоруссии «за гибридные действия»
Политика
Кестутис Будрис

В конце октября Литва закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкае» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией до 30 ноября из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды.

В ответ Белоруссия заблокировала выезд грузовиков с литовскими номерами. Позже литовским водителям разрешили покинуть страну, но без фур.

19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», но сохранила возможность вернуть ограничения.

Авторы
Теги
Антонина Сергеева
контрабанда Литва Белоруссия
