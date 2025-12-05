Литва объявит экстремальную ситуацию из-за метеозондов с контрабандой

Инга Ругинене (Фото: Alfredas Pliadis / XinHua / Global Look Press)

Правительство Литвы на следующей неделе объявит экстремальную ситуацию из-за угрозы, которую представляют контрабандные воздушные шары, запускаемые с территории Белоруссии. Об этом заявила премьер-министр Инга Ругинене, передает LRT.

«На следующей неделе мы объявим [экстремальную ситуацию]. Если ситуация изменится, мы не исключаем возможности углубления», — отметила Ругинене.

Она также добавила, что в настоящее время готовится необходимая правовая база и документы.

В конце октября Литва закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкае» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией до 30 ноября из-за инцидентов с метеозондами, используемыми для переброски контрабанды.

В ответ Белоруссия заблокировала выезд грузовиков с литовскими номерами. Позже литовским водителям разрешили покинуть страну, но без фур.

19 ноября Литва досрочно открыла границу, сославшись на «изменившиеся обстоятельства», но сохранила возможность вернуть ограничения.