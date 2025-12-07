Кремль счел феноменальной ситуацией разногласия Запада по активам России
Разногласия на Западе касательно возможного изъятия замороженных российских активов — это феноменальная ситуация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Несколькими днями ранее Международный валютный фонд выступил за соблюдение международного права в отношении российских замороженных активов.
По словам Пескова, таким образом организация «очень-очень осторожно» затронула тему изъятия активов России и призвала к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему.
«То есть даже МВФ — а что такое МВФ, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: «Опомнитесь». Феноменальная ситуация», — сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.
Последние месяцы руководители ЕС обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов. 3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, один из которых — «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет активов России.
Выбрать вариант помощи представители ЕС должны будут на заседании Совета Евросоюза (13–14 декабря). Решение не требует согласия всех членов и будет утверждено квалифицированным большинством голосов.
Москва называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждает о юридических последствиях.
