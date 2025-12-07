 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций⁠,
0

Кремль счел феноменальной ситуацией разногласия Запада по активам России

Песков: позиция МВФ по изъятию российских активов являются «феноменальной»
Сюжет
Война санкций
Дмитрий Песков
Дмитрий Песков (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Разногласия на Западе касательно возможного изъятия замороженных российских активов — это феноменальная ситуация, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Несколькими днями ранее Международный валютный фонд выступил за соблюдение международного права в отношении российских замороженных активов.

По словам Пескова, таким образом организация «очень-очень осторожно» затронула тему изъятия активов России и призвала к тому, чтобы подобные шаги никоим образом не оказали негативного воздействия на международную финансовую систему.

«То есть даже МВФ — а что такое МВФ, это основа монетарной политики монетарного мира. И получается, что эта основа теперь выступает против своих прародителей и говорит: «Опомнитесь». Феноменальная ситуация», — сказал он в интервью корреспонденту ВГТРК Павлу Зарубину.

Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Политика
Дмитрий Песков

Последние месяцы руководители ЕС обсуждают возможность конфискации замороженных российских активов. 3 декабря Еврокомиссия одобрила два варианта финансирования Украины, один из которых — «репарационный кредит» в размере €165 млрд за счет активов России.

Выбрать вариант помощи представители ЕС должны будут на заседании Совета Евросоюза (13–14 декабря). Решение не требует согласия всех членов и будет утверждено квалифицированным большинством голосов.

Москва называет любые действия со своими зарубежными активами незаконными и предупреждает о юридических последствиях.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Александра Озерова
активы России активы Дмитрий Песков МВФ репарационный кредит
Дмитрий Песков фото
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
17 октября 1967 года
Материалы по теме
Кремль раскрыл, кто понесет ответственность за конфискацию активов России
Политика
Глава ЕК и Мерц не добились согласия Бельгии на изъятие активов России
Политика
Глава Euroclear пообещала оспорить в суде план изъятия российских активов
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 14:14 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 14:14
Кадры из фильмов режиссера Вячеслава Криштофовича. Видео Общество, 14:19
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Как биллинговые системы стимулируют развитие подписочной модели бизнеса Отрасли, 14:09
МВД опровергло рекомендацию отказаться от биометрии в приложениях банков Общество, 14:07
Какие антиэйдж-технологии в косметологии ждут в ближайшие 5 лет РБК и КИТ МЕД, 14:00
Маршрут к возможностям: как поддержать бизнес в креативных индустриях Отрасли, 13:58
Двалишвили увезли в больницу после проигрыша Яну в UFC Спорт, 13:52
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
Дерипаска заявил о «поре смирения» после разговора с Набиуллиной Общество, 13:50
Устойчивое строительство: как уменьшить нагрузку на энергосистему и ЖКХ Отрасли, 13:48
Монетизация данных о клиентах: норма или повод для паники РБК и PostgresPro, 13:46
Знания с доплатой. Как получить от бирж криптовалюту за обучение Крипто, 13:39
Онлайн и офлайн в одной корзине: что такое бесшовный шопинг сегодня Стиль, 13:38
Кремль заявил, что США обещают «железобетонные» договоренности по Украине Политика, 13:37
Шесть критериев качества жизни в новостройке РБК и ПИК, 13:37