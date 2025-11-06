 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Саркози отказался от тюремной еды и перешел на йогурты

Николя Саркози
Николя Саркози (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок в парижской тюрьме Ла-Санте, отказывается от тюремной еды и питается только йогуртами, сообщает издание Le Point со ссылкой на близких политика.

Саркози опасается враждебного отношения со стороны сокамерников и боится, что кто-то может испортить его пищу. С момента заключения — 21 октября — он употребляет исключительно йогурты. Бывший президент также не пользуется возможностью покупать продукты и готовить их самостоятельно, поскольку не умеет готовить. «Он не умеет сварить себе яйцо!» — рассказал близкий Саркози изданию.

Саркози приговорили к пяти годам по делу о финансировании от Ливии
Политика
Николя Саркози

В сентябре суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года ливийскими властями и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей, сообщало France Info.

Кроме тюремного срока суд назначил Саркози штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Прокуратура ранее требовала более строгого наказания — семь лет заключения и штраф €300 тыс. Сам экс-президент назвал приговор ошибочным и заявил, что не признает своей вины. Он также отметил, что считает вынесенное решение «унижением Франции».

