Саркози отказался от тюремной еды и перешел на йогурты
Бывший президент Франции Николя Саркози, отбывающий срок в парижской тюрьме Ла-Санте, отказывается от тюремной еды и питается только йогуртами, сообщает издание Le Point со ссылкой на близких политика.
Саркози опасается враждебного отношения со стороны сокамерников и боится, что кто-то может испортить его пищу. С момента заключения — 21 октября — он употребляет исключительно йогурты. Бывший президент также не пользуется возможностью покупать продукты и готовить их самостоятельно, поскольку не умеет готовить. «Он не умеет сварить себе яйцо!» — рассказал близкий Саркози изданию.
В сентябре суд Парижа признал бывшего президента Франции Николя Саркози виновным в незаконном финансировании своей избирательной кампании 2007 года ливийскими властями и приговорил его к пяти годам лишения свободы с отсрочкой содержания под стражей, сообщало France Info.
Кроме тюремного срока суд назначил Саркози штраф в размере €100 тыс. и запретил занимать государственные должности в течение пяти лет. Прокуратура ранее требовала более строгого наказания — семь лет заключения и штраф €300 тыс. Сам экс-президент назвал приговор ошибочным и заявил, что не признает своей вины. Он также отметил, что считает вынесенное решение «унижением Франции».
Читайте РБК в Telegram.
Читайте РБК в MAX! Самые важные новости, только проверенная информация.
Трамп оценил победу мусульманина на выборах мэра Нью-Йорка
ЕС планирует ужесточить выдачу россиянам шенгенских виз — Politico
В ЕС предусмотрели две альтернативы «репарационному» кредиту Украине
Минтранс США поручит сократить число авиарейсов на фоне шатдауна
Трамп рассказал о работе над ядерным разоружением
Apple планирует платить более $1 млрд в год за ИИ от Google — Bloomberg