 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку

CNN: Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку через полтора года
Однако, как уточняет CNN, Белый дом согласится только на немедленную отставку Мадуро. Ранее NYT писала, что Мадуро предложил уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, но Белый дом также отклонил предложение
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев, сообщил CNN источник, который знаком с ходом переговоров.

Как уточнил телеканал, некоторые чиновники США считали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера, отметил CNN.

Несколько представителей администрации рассказали, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и ведут переговоры о том, как может выглядеть взаимодействие между двумя странами.

NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро
Политика

Согласно The New York Times, 28 ноября у Мадуро и Трампа прошел телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили возможность встречи в США, но соглашения не достигли. Разговор произошел в конце недели при участии госсекретаря США Марко Рубио, писала газета.

В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. До этого захват Мадуро фигурировал среди трех возможных сценариев атаки Венесуэлы от FT.

Кроме этого, The New York Times со ссылкой на источники 19 ноября сообщила, что Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

США, несмотря на контакты с лидером Венесуэлы, продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне. Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей в начале августа 2025 года. Прежде всего речь идет о венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской Республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Харчевникова Полина Харчевникова
Николас Мадуро Венесуэла США отставка
Николас Мадуро фото
Николас Мадуро
президент Венесуэлы
23 ноября 1962 года
Материалы по теме
NYT узнала о телефонном разговоре Трампа и Мадуро
Политика
Мадуро призвал ВВС Венесуэлы «быть готовыми» защищать страну
Политика
Axios узнал о планах Трампа поговорить с Мадуро на фоне обострения
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 29 ноября
EUR ЦБ: 90,82 (+0,03) Инвестиции, 18:35 Курс доллара на 29 ноября
USD ЦБ: 78,23 (-0,02) Инвестиции, 18:35
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Рубио назвал главную цель переговоров с Украиной Политика, 18:39
«Динамо» забило первым, но проиграло клубу Черчесова Спорт, 18:37
CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку Политика, 18:36
«Локомотив» победил «Ростов» благодаря голу Комличенко с пенальти Спорт, 18:35
Туристов отправили на Кубу вместо Венесуэлы из-за закрытого Трампом неба Общество, 18:34
Украина и США начали переговоры в Майями Политика, 18:29
ИИ для работы и жизни — новый интенсив РБК
Как пользоваться нейросетями и прокачать с ними общение
Подробнее
Пять стратегий инвестора в недвижимость: как устроены и какую выбрать РБК и ПИК, 18:12
Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина Политика, 18:09
Моноцентричность не в тренде: три района Москвы с особыми домами РБК и ГАЛС, 17:59
Турецкий БПЛА Bayraktar сбил реактивную мишень ракетой «воздух — воздух» Технологии и медиа, 17:58
FT назвала главный вопрос к встрече США и Украины по мирному плану Политика, 17:50
Получивший травму лыжник заявил, что не ждет извинений от Большунова Спорт, 17:49
Как экзосомальная терапия восстанавливает и омолаживает кожу РБК и КИТ МЕД, 17:42