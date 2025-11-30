CNN узнал, когда Мадуро готов уйти в отставку

CNN: Мадуро заявил США о готовности уйти в отставку через полтора года

Однако, как уточняет CNN, Белый дом согласится только на немедленную отставку Мадуро. Ранее NYT писала, что Мадуро предложил уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, но Белый дом также отклонил предложение

Николас Мадуро (Фото: Leonardo Fernandez Viloria / Reuters)

Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время предыдущих неофициальных переговоров между США и Венесуэлой заявил американским представителям, что готов уйти в отставку, но не раньше чем через 18 месяцев, сообщил CNN источник, который знаком с ходом переговоров.

Как уточнил телеканал, некоторые чиновники США считали, что отставка Мадуро может стать решением проблемы. Однако Белый дом пришел к выводу, что поддержит только план, который предусматривает немедленную отставку венесуэльского лидера, отметил CNN.

Несколько представителей администрации рассказали, что Мадуро и его соратники связались с Белым домом по нескольким каналам и ведут переговоры о том, как может выглядеть взаимодействие между двумя странами.

Согласно The New York Times, 28 ноября у Мадуро и Трампа прошел телефонный разговор, в ходе которого лидеры обсудили возможность встречи в США, но соглашения не достигли. Разговор произошел в конце недели при участии госсекретаря США Марко Рубио, писала газета.

В ноябре Reuters со ссылкой на американских чиновников писал, что Вашингтон рассматривает варианты свержения венесуэльского лидера. До этого захват Мадуро фигурировал среди трех возможных сценариев атаки Венесуэлы от FT.

Кроме этого, The New York Times со ссылкой на источники 19 ноября сообщила, что Мадуро предложил США уйти в отставку в течение двух-трехлетнего переходного периода, он выдвинул эту идею во время неофициальных переговоров. Однако Белый дом отклонил его предложение и потребовал немедленно покинуть должность.

США, несмотря на контакты с лидером Венесуэлы, продолжают наращивать военное присутствие в Карибском бассейне. Трамп разрешил американским военным применять силу против латиноамериканских наркокартелей в начале августа 2025 года. Прежде всего речь идет о венесуэльских. К концу лета у берегов Боливарианской Республики появилась флотилия ВМС США, в которую вошли группировки десантных кораблей и трех эсминцев.