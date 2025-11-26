Литва выступила за санкции против Белоруссии «за гибридные действия»

Литва убеждает ЕС ввести санкции против Белоруссии за «гибридные действия». Отношения стран обострились в конце октября после инцидентов с метеозондами, на несколько недель они закрывали границу. Вильнюс обвинял Минск в атаках

Кестутис Будрис (Фото: Omar Havana / Getty Images)

Литва подталкивает Европейский союз к введению новых санкций против Белоруссии⁠ за ее «гибридные действия и угрозы». Об этом заявил глава литовского МИДа Кестутис Будрис.

«Самое главное — ввести новый критерий в санкционный режим ЕС, определить, на каком основании санкции вводятся в отношении Белоруссии. Мы стремимся включить в него гибридные действия и угрозы, которых в ЕС сейчас нет», — сказал он.

Среди мер, введения которых Литва намерена добиваться против Минска, — ограничения импорта азотных удобрений, в отношении авиационного сектора и других видов экономической деятельности, пояснил Будрис.

Кроме того, он предложил запретить инвестиции в белорусские свободные экономические зоны и ограничить аудиторские и IT-услуги, предоставляемые компаниями Евросоюза белорусским компаниям. «Мы хотим, чтобы все это было запрещено санкциями ЕС, включая туристические услуги, как бы это ни звучало в геополитическом контексте», — заявил глава МИДа. Эти действия Вильнюса направлены на борьбу с воздушными шарами из Белоруссии, перебрасывающими контрабанду, пояснил министр.

Евросоюз уже занимается подготовкой 20-го пакета санкций против России и Белоруссии. Их на встрече обсудили министр финансов Литвы Криступас Вайтекунас с европейским комиссаром по финансовым услугам и Сберегательно-инвестиционному союзу Марией Луис Альбукерке. ЕС необходимо усилить санкции против Минска, «приведя их в соответствие с действующими против России и введя дополнительные ограничения», отметил Вайтекунас. Меры в отношении Минска находятся на ранней стадии, уточнила Альбукерке.

В конце октября Литва закрыла пункты пропуска «Шальчининкай» («Бенякони») и «Мядининкае» («Каменный Лог») на границе с Белоруссией до 30 ноября. При этом последний могли использовать только граждане Литвы, стран ЕС и члены их семей, а также обладатели литовского ВНЖ. Такие меры были вызваны инцидентами с метеозондами, с помощью которых перебрасывают контрабанду со стороны Белоруссии.

В ответ белорусские власти не выпустили грузовые автомобили с литовскими номерами на белорусско-литовском участке границы и ужесточили правила для зарегистрированных в Литве грузовиков. Позже литовским водителям разрешили покинуть страну, но без фур.

19 ноября литовские власти приняли решение раньше запланированного срока открыть пункты пропуска на границе с Белоруссией. Они заявили, что «обстоятельства изменились», но оставили за собой право вернуть меры в случае повторения инцидентов с метеозондами.