Трамп пригрозил ударами по Колумбии

Трамп обвинил Колумбию в поставках кокаина в США и пригрозил ударами по наркоторговцам. США уже сосредоточили крупную военную группировку в Карибском бассейне. Аналогичные угрозы ранее звучали и в адрес Венесуэлы

Президент США Дональд Трамп в ходе заседания кабинета министров заявил о готовности применять силу против стран и структур, связанных с производством и поставками наркотиков, упомянув Колумбию. Трансляция заседания велась на YouTube-канале Белого дома.

«Я слышал, что Колумбия производит кокаин. У них есть заводы по производству кокаина, понятно? А потом они продают нам свой кокаин. Мы это очень ценим.

Но да, любой, кто этим занимается и продаёт его в нашей стране, станет целью для атаки», — заявил американский лидер.

«Мы уничтожим этих сукиных детей», — пригрозил наркоторговцам президент США.

Колумбия остается крупнейшим производителем кокаина в мире. По данным УНП ООН, страна обеспечивает около 67% мировых посевов коки, а объем ее производства вырос более чем наполовину с начала 2000-х годов.

Отношения США и Колумбии обострились на фоне обявленной Трампом войны наркоторговле, из-за которой американские вооруженные силы уже нанесли ряду ударов по судам из Венесуэлы — ее Вашингтон также обвиняет в организованном экспорте наркотиков.

Трамп ранее обвинил президента Колумбии Густава Петро в подрыве партнерских отношений и недостаточных усилиях в борьбе с наркотрафиком. Колумбийские суда, предположительно, перевозящие наркотики, стали целями ударов США наряду с венесуэльскими.

На фоне обострения Трамп объявил о прекращении финансовой помощи республике. Минфин США ввел санкции против Петра, членов его семьи и главы МВД, объяснив эти меры борьбой с контрабандой наркотиков.

Колумбия, в свою очередь, обвиняет американские силы в нарушении суверенитета и убийстве рыбака в территориальных водах страны. Президент Колумбии подчеркивает, что намерен продолжать противодействовать наркоторговле, несмотря на давление со стороны Вашингтона.

Петро заявил, что страна готова дать ответ США в случае попыток вмешательства во внутренние дела республики. На одном из митингов он подчеркнул, что Колумбия рассматривает действия Вашингтона как пересечение чувствительных границ, включая зону Карибского моря, которую Петро назвал пространством исторических освободителей региона.

Президент отметил, что текущий кризис все еще можно урегулировать дипломатическими средствами. Однако он предупредил, что дальнейшее давление со стороны Вашингтона может привести к серьезному ухудшению ситуации и изменить политический ландшафт в регионе.