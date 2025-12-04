Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке

Фото: narendramodi / X

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вручил российскому президенту Владимиру Путину копию древнеиндийского философского эпоса «Бхагавадгиты» на русском языке во время визита российского лидера в Индию. Об этом сообщил сам индийский премьер на своей странице в соцсети Х.

«Вручил копию «Бхагавадгиты» на русском языке президенту Путину. Учение «Бхавагадгиты» вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал он.

Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом по приглашению Моди. 4 декабря прошла их неформальная встреча в режиме «тет-а-тет».

5 декабря Путин и премьер-министр Индии выступят на российско-индийском бизнес-форуме. По итогам переговоров планируется принять заявление с планами сотрудничества в политике, безопасности, экономике и других областях, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Также, по его словам, будут утверждены программа экономического взаимодействия и программа культурных обменов до 2030 года. Как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к подписанию готовится важный пакет документов.

В предыдущий раз, на саммите БРИКС в 2024 году в Казани, Моди подарил Путину картину в технике сохраи.