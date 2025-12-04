 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке

Фото: narendramodi / X
Фото: narendramodi / X

Премьер-министр Индии Нарендра Моди вручил российскому президенту Владимиру Путину копию древнеиндийского философского эпоса «Бхагавадгиты» на русском языке во время визита российского лидера в Индию. Об этом сообщил сам индийский премьер на своей странице в соцсети Х.

«Вручил копию «Бхагавадгиты» на русском языке президенту Путину. Учение «Бхавагадгиты» вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал он.

Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом по приглашению Моди. 4  декабря прошла их неформальная встреча в режиме «тет-а-тет». 

Как Моди встретил Путина в Нью-Дели. Фоторепортаж
Фотогалерея 

5 декабря Путин и премьер-министр Индии выступят на российско-индийском бизнес-форуме. По итогам переговоров планируется принять заявление с планами сотрудничества в политике, безопасности, экономике и других областях, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Также, по его словам, будут утверждены программа экономического взаимодействия и программа культурных обменов до 2030 года. Как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к подписанию готовится важный пакет документов.

В предыдущий раз, на саммите БРИКС в 2024 году в Казани, Моди подарил Путину картину в технике сохраи.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Нарендра Моди Владимир Путин Индия встреча книга подарки
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Как Моди встретил Путина в Нью-Дели. Фоторепортаж
Политика
Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии. Видео
Политика
Путин и Моди начали неформальную встречу в Индии
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 04 дек, 23:50 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 04 дек, 23:50
Силы ПВО уничтожили 44 дрона над регионами России за три часа Политика, 00:27
Путин пошутил о пятичасовой встрече с Уиткоффом и Кушнером в Кремле Политика, 00:21
Мерц отложил поездку ради встречи с премьером Бельгии по активам России Политика, 00:20
В России дали пожизненное командиру ВСУ за приказ сбить Ил-76 с пленными Политика, 00:15
Чек-лист новичка: как заработать на нефти, какао и апельсиновом соке #всенабиржу!, 00:10
Путин и Моди проведут переговоры в Индии Политика, 00:03
Кто завершит год первым. Что важно знать о последнем туре РПЛ в 2025-м Спорт, 00:02
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Замедление YouTube обрушило траты рекламщиков на него в России на третьПодписка на РБК, 00:01
BZ сообщил о попытке Каллас дистанцироваться от дела Могерини Политика, 04 дек, 23:54
Аэропорт Саратова приостановил полеты Политика, 04 дек, 23:41
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 04 дек, 23:30
Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке Политика, 04 дек, 23:28
Четыре европейские страны бойкотировали «Евровидение» из-за Израиля Политика, 04 дек, 23:12
Путин заявил о влиянии на молодежь через Telegram и другие мессенджеры Политика, 04 дек, 23:02