Моди подарил Путину «Бхагавадгиту» на русском языке
Премьер-министр Индии Нарендра Моди вручил российскому президенту Владимиру Путину копию древнеиндийского философского эпоса «Бхагавадгиты» на русском языке во время визита российского лидера в Индию. Об этом сообщил сам индийский премьер на своей странице в соцсети Х.
«Вручил копию «Бхагавадгиты» на русском языке президенту Путину. Учение «Бхавагадгиты» вдохновляет миллионы людей по всему миру», — написал он.
Российский лидер прилетел в Индию с двухдневным официальным визитом по приглашению Моди. 4 декабря прошла их неформальная встреча в режиме «тет-а-тет».
5 декабря Путин и премьер-министр Индии выступят на российско-индийском бизнес-форуме. По итогам переговоров планируется принять заявление с планами сотрудничества в политике, безопасности, экономике и других областях, сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков. Также, по его словам, будут утверждены программа экономического взаимодействия и программа культурных обменов до 2030 года. Как подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, к подписанию готовится важный пакет документов.
В предыдущий раз, на саммите БРИКС в 2024 году в Казани, Моди подарил Путину картину в технике сохраи.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили