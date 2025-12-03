 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Ушаков рассказал, с чего начнется визит Путина в Индию

Ушаков: Путин начнет визит в Индию с неформальной встречи с Моди
Путин начнет визит в Индию с неформальных переговоров с Нарендрой Моди. В программе визита — обсуждение сотрудничества в сфере безопасности, политики, экономики
Нарендра Моди и Владимир Путин
Нарендра Моди и Владимир Путин (Фото: Global Look Press )

Визит президента Владимира Путина в Индию пройдет 4–5 декабря, он начнется с неформальной встречи с премьером Нарендрой Моди, рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Беседа будет носить характер закрытый, она будет проходить в формате тет-а-тет», — сказал Ушаков журналистам, передает «РИА Новости».

5 декабря Путин совместно с премьер-министром Индии примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума.

«По итогам переговоров будет принято совместное заявление, в котором намечены масштабные планы сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, финансах, транспорте, энергетике, образовании, культуре. Планируется также утвердить программу развития российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года, также программу культурных обменов тоже до 2030 года», — рассказал Ушаков.

Bloomberg рассказал о просьбе индийских военных перед визитом Путина
Политика
Российский многоцелевой истребитель пятого поколения Су-57 на международной аэрокосмической выставке Aero India 2025

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее сообщил, что российская делегация повезет в Индию предложение по кооперации в сфере малых АЭС. Директор «Росатома» Алексей Лихачев войдет в состав делегации, которая вместе с Владимиром Путиным отправится в Индию. «И у него будет с собой предложение по малым модульным реакторам. Это предложение будет обсуждаться на переговорах», — рассказал Песков.

Кроме того, в ходе визита российской делегации Индия планирует начать переговоры о покупке российских истребителей и системы противоракетной обороны, сообщал Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Также Москва рассчитывает получить помощь Индии в доступе к запчастям и оборудованию для нефтяных активов, а Нью-Дели намерен добиваться восстановления 20% доли компании ONGC Videsh в проекте «Сахалин-1», сообщал Reuters со ссылкой на источники в отрасли и индийском правительстве.

Индия Юрий Ушаков Владимир Путин
Юрий Ушаков фото
Юрий Ушаков
помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Песков рассказал, что «Росатом» повезет в Индию предложение по малым АЭС
Экономика
Госдума ратифицировала соглашение с Индией об отправке военных
Политика
Кремль заявил о планах защитить отношения России и Индии от вмешательства
Политика
