Появилось видео прибытия Путина и Моди в резиденцию премьера Индии

Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии. Видео

Video

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и Нарендры Моди началась в резиденции индийского премьера в Дели. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Моди лично встретил Путина у трапа самолета, президент России сел в машину индийского премьера, и они вместе отправились к месту неофициальной встречи и обеда.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что беседа Путина и Моди пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер.

Визит российского лидера в Индию стал первым за четыре года и продлится два дня. В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.