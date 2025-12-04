Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии. Видео
Неформальная встреча президента России Владимира Путина и Нарендры Моди началась в резиденции индийского премьера в Дели. Об этом сообщила пресс-служба президента России.
Моди лично встретил Путина у трапа самолета, президент России сел в машину индийского премьера, и они вместе отправились к месту неофициальной встречи и обеда.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что беседа Путина и Моди пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер.
Визит российского лидера в Индию стал первым за четыре года и продлится два дня. В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.
