 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика⁠,
0

Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии. Видео

Появилось видео прибытия Путина и Моди в резиденцию премьера Индии

Путин и Моди прибыли в резиденцию премьера Индии. Видео
Video

Неформальная встреча президента России Владимира Путина и Нарендры Моди началась в резиденции индийского премьера в Дели. Об этом сообщила пресс-служба президента России.

Моди лично встретил Путина у трапа самолета, президент России сел в машину индийского премьера, и они вместе отправились к месту неофициальной встречи и обеда.

Моди опубликовал пост на русском языке и назвал Путина другом
Политика
Владимир Путин и Нарендра Моди

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что беседа Путина и Моди пройдет в формате тет-а-тет и будет носить закрытый характер.

Визит российского лидера в Индию стал первым за четыре года и продлится два дня. В пятницу, 5 декабря, пройдут официальные переговоры в Хайдарабадском дворце.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Плугина Ирина
Нарендра Моди Владимир Путин Индия встреча
Нарендра Моди фото
Нарендра Моди
политик, премьер-министр Индии
17 сентября 1950 года
Владимир Путин фото
Владимир Путин
политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Путин в преддверии визита в Индию рассказал об отношениях с Моди
Политика
Нарендра Моди лично встретил Путина у трапа самолета
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 5 декабря
EUR ЦБ: 89,9 (-0,69) Инвестиции, 19:20 Курс доллара на 5 декабря
USD ЦБ: 76,97 (-0,99) Инвестиции, 19:20
Стал известен новый тренер российских борцов после неудачи на ЧМ Спорт, 20:05
В Фонде гарантирования ИИС допустили изменения подхода к взносам брокеров
РАДИО
 Инвестиции, 20:01
На своем берегу: какой будет новая очередь City Bay РБК и City Bay, 19:59
Умер экс-глава Банка России Дубинин Общество, 19:55
Путин заявил, что Киев стал столицей Древней Руси только после Новгорода Политика, 19:51
Месси допустил, что будет смотреть ЧМ-2026 как зритель Спорт, 19:49
Путин рассказал о письмах компаний США с просьбой не забывать о них Политика, 19:47
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Что такое экзосомы и какую роль они играют в косметологии РБК и КИТ МЕД, 19:46
Путин заявил, что Уиткофф не предлагал России вернуться в G7 Политика, 19:40
Journal узнал, что самолет Зеленского над Ирландией сопроводили дроны Политика, 19:32
Совладелец Совкомбанка предложил запретить банкам владеть маркетплейсами Экономика, 19:21
«Авангард» одержал волевую победу над аутсайдером КХЛ Спорт, 19:16
Роскомнадзор сообщил о блокировке Snapchat в России Технологии и медиа, 19:15
Путин заявил об искренности Трампа в усилиях по Украине Политика, 19:13