Как Моди встретил Путина в Нью-Дели. Фоторепортаж
4 декабря президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Индию. У трапа российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди и танцовщицы в национальных костюмах. Как принимают Путина в Нью-Дели — в галерее РБК
Самолет Путина приземлимся вечером на авиабазе ВВС Индии Палам.
У трапа российского президента встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, решение Моди встретить президента России прямо у трапа было неожиданным.
Индийские девушки в национальных костюмах исполнили перед Путиным и Моди традиционный танец.
Из аэропорта Путин и Моди отправились в одном автомобиле. Как сообщил корреспондент ТАСС, президента России ожидал Aurus, но вопреки традиции он сел в белый внедорожник премьера Индии.
Путин и Моди отправились в резиденцию премьера Индии на неформальную встречу. Беседа проходит тет-а-тет.
5 декабря Путин совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что по итогам переговоров будет принято заявление, в котором «намечены масштабные планы сотрудничества» — от политики и безопасности до экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры.
