Политика⁠,
Как Моди встретил Путина в Нью-Дели. Фоторепортаж

Песков: решение Моди встретить Путина у трапа самолета было неожиданным

4 декабря президент России Владимир Путин прибыл с официальным двухдневным визитом в Индию. У трапа российского лидера встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди и танцовщицы в национальных костюмах. Как принимают Путина в Нью-Дели — в галерее РБК
Самолет&nbsp;Путина&nbsp;приземлимся вечером на авиабазе ВВС Индии Палам.
Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Самолет Путина приземлимся вечером на авиабазе ВВС Индии Палам.

У трапа российского президента&nbsp;встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.
Фото: Григорий Сысоев / Reuters

У трапа российского президента встретил премьер-министр Индии Нарендра Моди.

По словам&nbsp;пресс-секретаря Путина&nbsp;Дмитрия Пескова, решение Моди встретить президента России прямо&nbsp;у трапа было неожиданным.
Фото: Григорий Сысоев / Reuters

По словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, решение Моди встретить президента России прямо у трапа было неожиданным.

Индийские девушки в национальных костюмах исполнили перед Путиным и Моди&nbsp;традиционный танец.
Фото: Григорий Сысоев / Reuters

Индийские девушки в национальных костюмах исполнили перед Путиным и Моди традиционный танец.

Из аэропорта Путин и Моди отправились в одном автомобиле. Как сообщил корреспондент&nbsp;ТАСС, президента России ожидал Aurus, но вопреки традиции он сел в белый внедорожник премьера Индии.
Фото: Григорий Сысоев / Reuters

Из аэропорта Путин и Моди отправились в одном автомобиле. Как сообщил корреспондент ТАСС, президента России ожидал Aurus, но вопреки традиции он сел в белый внедорожник премьера Индии.

Путин и Моди отправились в резиденцию премьера Индии на неформальную встречу. Беседа проходит&nbsp;тет-а-тет.
Фото: Григорий Сысоев / Reuters

Путин и Моди отправились в резиденцию премьера Индии на неформальную встречу. Беседа проходит тет-а-тет.

5 декабря Путин совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Помощник&nbsp;президента России Юрий&nbsp;Ушаков сообщил, что по итогам переговоров будет принято заявление, в котором &laquo;намечены масштабные планы сотрудничества&raquo; &mdash; от политики и безопасности до экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры.
Фото: Александр Казаков / РИА Новости

5 декабря Путин совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что по итогам переговоров будет принято заявление, в котором «намечены масштабные планы сотрудничества» — от политики и безопасности до экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры.

Авторы
Теги
Алексей Васильев, Светлана Поворазнюк
мультимедиа Владимир Путин Нарендра Моди Дмитрий Песков Индия Нью-Дели
