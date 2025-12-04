Как Моди встретил Путина в Нью-Дели. Фоторепортаж

5 декабря Путин совместно с премьер-министром республики примет участие в пленарном заседании российско-индийского бизнес-форума. Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что по итогам переговоров будет принято заявление, в котором «намечены масштабные планы сотрудничества» — от политики и безопасности до экономики, финансов, транспорта, энергетики, образования и культуры.