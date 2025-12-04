Материалы дела Ларисы Долиной переданы в Верховный суд

Лариса Долина (Фото: Комсомольская правда / Global Look Press)

Одному из судей Верховного суда были переданы материалы дела о споре при продаже квартиры певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточнили в суде, в числе третьих лиц указана осужденная за мошенничество курьер Анжела Цырульникова. Она получила семь лет колонии и штраф в размере 1 млн руб.

В прошлом году Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной женщине по имени Полина Лурье — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Те заявили, что сделка будет фиктивной, и артистка останется собственницей жилья почти за 140 млн руб. Когда Лурье попросила Долину освободить жилплощадь, певица осознала, что стала жертвой обмана. Обе женщины подали иски в суд: Долина — чтобы признать сделку недействительной, а Лурье — выписать Долину и ее родственников из этой квартиры.

В марте иск Долиной к Лурье был удовлетворен. На прошлой неделе суд отказался возвращать Лурье купленную квартиру.

Накануне ВС запросил материалы дела об имущественном споре по квартире Долиной для более детального изучения, а также принял к сведению предложения Госдумы по борьбе с мошенничеством по «схеме Долиной». Также в суд поступила жалоба на решения о признании сделки по продаже квартиры недействительной.