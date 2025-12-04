 Перейти к основному контенту
Политика⁠,
0

Степашин предложил альтернативный план вместо полной блокировки WhatsApp

Экс-премьер Степашин предложил не полностью блокировать WhatsApp, а точечно, напомнив о неэффективности запретов в СССР. РКН ранее пообещал совсем закрыть мессенджер при невыполнении им требований бороться с преступностью

Взамен полной блокировки мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) власти могли бы ввести точечные ограничения против экстремистских материалов. С таким мнением выступил бывший премьер-министр, председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин в разговоре с ТАСС.

Степашин признался, что не поддерживает идею «закрывать все». В пример он привел ситуацию в СССР, когда несмотря на жесткие ограничения властей, существовали «лакуны, дыры и так далее». «Давайте опять же посмотрим содержательную сторону: там, где есть экстремизм, терроризм — это можно блокировать. Технически сегодня эта возможность есть», — сказал Степанов, отвечая на вопрос, готова ли Россия к полной блокировке WhatsApp, который является одним из основных мессенджеров у граждан.

Горелкин назвал одной из причин ограничения WhatsApp утечку у дипломатов
Технологии и медиа
Фото:Dado Ruvic / Reuters

В конце ноября Роскомнадзор сообщил, что продолжает поэтапно ограничивать работу WhatsApp, так как мессенджер не выполняет требования по предотвращению преступлений в России. В ведомстве заявили, что сервис используется для организации терактов, вербовки исполнителей и мошенничества. Если платформа не выполнит требования закона, ее полностью заблокируют, предупредили в РКН.

Ограничения начали с деградации звонков в августе, затем в октябре РКН ввел частичное ограничение. 28 ноября пользователи снова сообщили о сбоях: сообщения, фото, видео и аудио отправлялись медленно, особенно в Москве.

Материал дополняется

Авторы
Теги
Софья Полковникова
Whatsapp Сергей Степашин блокировка
