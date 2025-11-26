Депутат назвал блокировку WhatsApp в России «вопросом времени»
Постоянные сбои в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России) демонстрируют ненадежность зарубежных цифровых платформ для российских пользователей, что свидетельствует о том, что блокировка мессенджера в России является «вопросом времени», считает член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Немкин в своем телеграм-канале.
«Когда сервис системно игнорирует наши правила, угрожает безопасности людей и продолжает работать на территории страны без малейшего уважения к ее законам, то его блокировка — лишь вопрос времени», — отметил он.
Немкин заявил, что за последние месяцы количество атак на пользователей WhatsApp выросло в 3,5 раза по сравнению с прошлым годом.
РБК направил запрос Антону Немкину.
Накануне пользователи из Новосибирской области пожаловались на сбой в работе мессенджера. Платформа «Сбой.рф» зафиксировала более 820 жалоб.
22 октября РКН сообщил о частичном ограничении работы WhatsApp и Telegram в целях «противодействия преступникам». Регулятор утверждал, что эти сервисы активно использовались для мошеннических схем. 13 августа Роскомнадзор ввел ограничения на голосовые звонки в WhatsApp и Telegram.
