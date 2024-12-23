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Технологии и медиа ,  
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В Госдуме назвали слухами данные о скорой блокировке WhatsApp

Депутат Боярский назвал слухами данные о скорой блокировке WhatsApp
WhatsApp принадлежит владеющей заблокированными в России Facebook и Instagram компании Meta (признана экстремистской и запрещена). Мессенджеру тоже не единожды грозили блокировкой за нарушение российских законов
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Глава думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский назвал слухами данные о возможной блокировке в России мессенджера WhatsApp (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской организацией и запрещена).

«Это слухи, мы не можем позволить себе комментировать их. На данный момент дополнительной информации нет, кроме того что сервис добавлен в реестр организаторов распространения информации», — цитирует его ТАСС.

Ранее заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин заявил, что WhatsApp могут заблокировать в 2025 году, если руководство компании не будет соблюдать законодательство страны.

WhatsApp — единственный из трех крупных сервисов Meta, не заблокированный в России. Соцсети Instagram и Facebook были заблокированы в 2022 году. В июле этого года тогдашний глава думского комитета по информполитике Александр Хинштейн тоже говорил, что если мессенджер будет продолжать нарушать российское законодательство и отказываться от сотрудничества с властями, то «терпению государства наступит конец» и WhatsApp постигнет «судьба всей Meta».

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Фото:Михаил Гребенщиков / РБК

На прошлой неделе мессенджер был включен Роскомнадзором в реестр организаторов распространения информации (ОРИ). Внесенные туда компании обязаны предоставлять ФСБ и другим уполномоченным госорганам данные о действиях пользователей, включая содержимое переписки. Согласно «закону Яровой», вступившему в силу в 2018 году, компании, внесенные в реестр ОРИ, должны хранить данные о звонках и сообщениях пользователей на протяжении шести месяцев. В реестр уже были включены Telegram, «Яндекс», «ВКонтакте» и др.

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Сергей Боярский Whatsapp блокировка Интернет мессенджеры
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