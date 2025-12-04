Red Wings сообщила новую дату рейса Москва-Пхукет после аварийной посадки

Авиакомпания Red Wings после аварийной посадки в Домодедово лайнера рейсом Москва-Пхукет перенесла полет на 5 декабря, сообщил перевозчик, передает «РИА Новости».

«Вылет запланирован 5 декабря в 01.40 мск на резервном самолете», — сказал собеседник агентства.

Как сообщил источник РБК вечером 3 декабря, на одном из двигателей лайнера произошло возгорание, в результате чего самолет решил экстренно приземлиться в Домодедово. В Red Wings экстренную посадку связали с «изменением параметров работы одного из двигателей». На борту находились 13 членов экипажа и 412 пассажиров, уточнили в Росавиации.

Посадка прошла успешно. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку законодательства в связи с аварийной посадкой рейса, а Росавиация — расследование, присвоив событию название «авиационный инцидент», причинами посадки там назвали «проблемы с двигателем».