На готовящемся к экстренной посадке в Москве самолете потушили возгорание

Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Возгорание двигателя в самолете Red Wings рейса Москва — Пхукет ликвидировано, воздушное судно должно приземлиться в Домодедово, сообщили РБК в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.

На борту лайнера находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа, уточнил Радио РБК источник, знакомый с ситуацией. В авиакомпании позже сообщили, что лайнер успешно приземлился в упомянутом подмосковном аэропорту.

В результате инцидента Red Wings скорректирует расписание некоторых рейсов, предупредил перевозчик.