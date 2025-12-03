На готовящемся к экстренной посадке в Москве самолете потушили возгорание
Возгорание двигателя в самолете Red Wings рейса Москва — Пхукет ликвидировано, воздушное судно должно приземлиться в Домодедово, сообщили РБК в Московской межрегиональной транспортной прокуратуре.
На борту лайнера находятся 412 пассажиров и 13 членов экипажа, уточнил Радио РБК источник, знакомый с ситуацией. В авиакомпании позже сообщили, что лайнер успешно приземлился в упомянутом подмосковном аэропорту.
В результате инцидента Red Wings скорректирует расписание некоторых рейсов, предупредил перевозчик.
