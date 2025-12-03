Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово
Авиаперевозчик Red Wings, чей рейс Москва-Пхукет экстренно сел в Домодедово в результате поломки одного из двигателей, заявил, что часть сообщений об инциденте некорректны.
«Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Сообщения ряда телеграм-каналов о «пылающем самолете» некорректны», — говорится в посте в телеграм-канале авиакомпании.
Ранее источник РБК сообщил о возгорании в одном из двигателей самолета и о ликвидации пламени, уточнив, что сейчас уже «все штатно». На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших нет, сообщили в Росавиации. О возгорании в двигателе сообщал также источник ТАСС, по словам которого «экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета».
В Росавиации сообщили, что самолет аварийно сел «из-за проблем с двигателем» и классифицировали событие как «авиационный инцидент». Расследованием произошедшего займется центральное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта (МТУ) Росавиации.
Как рассказали в Red Wings, произошло «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего экипаж лайнера, решил вернуться в аэропорт вылета. Перевозчик пообещал обеспечить пассажиров едой и напитками, помочь с размещением в гостинице. Кроме того, авиакомпания изменит расписание нескольких рейсов.
В начале марта Red Wings сообщила о возвращении по технической причине в аэропорт Жуковский грузового самолета, следовавшего из Москвы в Грозный. Пассажиров на борту лайнера тогда не было.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили