Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово

Компания Red Wings, чей рейс Москва-Пхукет экстренно сел в Домодедово в результате неполадок с двигателем, опровергла о данные ряда телеграм-каналов о «пылающем самолете». Источники РБК и ТАСС сообщали о возгорании двигателя

Авиаперевозчик Red Wings, чей рейс Москва-Пхукет экстренно сел в Домодедово в результате поломки одного из двигателей, заявил, что часть сообщений об инциденте некорректны.

«Борт благополучно совершил посадку в аэропорту Домодедово. Сообщения ряда телеграм-каналов о «пылающем самолете» некорректны», — говорится в посте в телеграм-канале авиакомпании.

Ранее источник РБК сообщил о возгорании в одном из двигателей самолета и о ликвидации пламени, уточнив, что сейчас уже «все штатно». На борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, пострадавших нет, сообщили в Росавиации. О возгорании в двигателе сообщал также источник ТАСС, по словам которого «экипаж доложил о возгорании в первом (левом двигателе), инициировал его тушение и запросил возврат в аэропорт вылета».

В Росавиации сообщили, что самолет аварийно сел «из-за проблем с двигателем» и классифицировали событие как «авиационный инцидент». Расследованием произошедшего займется центральное межрегиональное территориальное управление воздушного транспорта (МТУ) Росавиации.

Как рассказали в Red Wings, произошло «изменение параметров работы одного из двигателей», после чего экипаж лайнера, решил вернуться в аэропорт вылета. Перевозчик пообещал обеспечить пассажиров едой и напитками, помочь с размещением в гостинице. Кроме того, авиакомпания изменит расписание нескольких рейсов.

В начале марта Red Wings сообщила о возвращении по технической причине в аэропорт Жуковский грузового самолета, следовавшего из Москвы в Грозный. Пассажиров на борту лайнера тогда не было.