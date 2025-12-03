 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество⁠,
0

Росавиация проведет расследование из-за инцидента с бортом Red Wings

Ситуацию с самолетом Red Wings, вернувшимся в Домодедово из-за проблем с двигателем, Росавиация классифицирует как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.

На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пасажиров. Пострадавших нет.

Борт, следовавший в Пхукет, вылетел из Домодедово в 21:19. Возгорание одного двигателей самолета Boeing 777 произошло примерно в 21:23. Посадку самолет совершил в 22:53 — перед этим он совершил несколько кругов в небе, вырабатывая топливо. 

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Теги
Росавиация Red Wings
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 декабря
EUR ЦБ: 90,59 (+0,74) Инвестиции, 03 дек, 23:49 Курс доллара на 4 декабря
USD ЦБ: 77,96 (+0,49) Инвестиции, 03 дек, 23:49
Власти обсудят отсрочку ввода обязательных прививок от четырех болезней Политика, 00:00
CNBC узнал о планах Индии снизить барьеры для экспорта товаров в Россию Политика, 03 дек, 23:53
Почему к косметическим процедурам стоит добавить биотехнологии РБК и КИТ МЕД, 03 дек, 23:30
Росавиация проведет расследование из-за инцидента с бортом Red Wings Общество, 03 дек, 23:21
Red Wings опровергла данные о «пылающем самолете», севшем в Домодедово Общество, 03 дек, 23:16
Россия и Иран: история сотрудничества РБК и РЭЦ, 03 дек, 23:00
Борт Red Wings приземлился в Москве после пожара в двигателе
РАДИО
 Общество, 03 дек, 22:58
Прокачайте когнитивные способности
Тренируем мозг с интенсивом
Подробнее
На готовящемся к экстренной посадке в Москве самолете потушили возгорание Общество, 03 дек, 22:46
Что умеет видеоаналитика на производстве и в ретейле РБК х МТС Бизнес, 03 дек, 22:46
Задержанный по делу Могерини чиновник Еврокомиссии решил уйти на пенсию Политика, 03 дек, 22:37
Рютте рассказал, сколько НАТО нужно денег на оружие для Украины Политика, 03 дек, 22:33
Борт Red Wings подготовился к экстренной посадке из-за пожара в двигателе Общество, 03 дек, 22:30
Национальные бизнес-обычаи и нюансы бизнес-этики Турции РБК и РЭЦ, 03 дек, 22:23
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 03 дек, 22:05