Росавиация проведет расследование из-за инцидента с бортом Red Wings
Ситуацию с самолетом Red Wings, вернувшимся в Домодедово из-за проблем с двигателем, Росавиация классифицирует как авиационный инцидент. Его расследованием, а также установлением причин произошедшего займется Центральное МТУ Росавиации, сообщил представитель ведомства Артем Кореняко.
На борту находились 425 человек: 13 членов экипажа и 412 пасажиров. Пострадавших нет.
Борт, следовавший в Пхукет, вылетел из Домодедово в 21:19. Возгорание одного двигателей самолета Boeing 777 произошло примерно в 21:23. Посадку самолет совершил в 22:53 — перед этим он совершил несколько кругов в небе, вырабатывая топливо.
