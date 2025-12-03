Борт Red Wings приземлился в Москве после пожара в двигателе

Пожар произошел в одном из двигателей лайнера, вылетевшего в Пхукет из Москвы. Самолет в итоге благополучно приземлился в Домодедово, сообщила авиакомпания Red Wings

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Самолет, вылетевший из Москвы в Пхукет, но экстренно вернувшийся в Домодедово из-за пожара в двигателе, благополучно приземлился, сообщил Радио РБК источник, знакомый с ситуацией. Самолет сел в 22:53.

В авиакомпании Red Wings подтвердили, что лайнер успешно приземлился. «Во время рейса WZ-3097, выполняемого на самолете Boeing 777–200, экипаж авиалайнера, зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета», — рассказали в авиакомпании.

Возгорание одного двигателей самолета Boeing 777 произошло примерно в 21:23. Источник, знакомый с ситуацией, уточнил Радио РБК, что на борту 13 человек экипажа, 412 — пассажиры.

Рейс вылетел из Домодедово в 21:19 мск, возгорание произошло вскоре после того, как он поднялся в небо. Перевозчик назвал некорректными сообщения ряда телеграм-каналов о «пылающем самолете».

Red Wings «вынуждено скорректирует расписание нескольких рейсов, о чем заблаговременно предупредит пассажиров», отметили в авиакомпании.