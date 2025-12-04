 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

Прокуроры в Москве начали проверку аварийной посадки рейса Red Wings

Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку в связи с аварийной посадкой рейса от авиакомпании Red Wings Москва-Пхукет в Домодедово. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства в телеграм-канале.

«Московская прокуратура по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полетов по факту аварийной посадки самолета, следовавшего по маршруту Москва — Пхукет», — говорится в сообщении.

Росавиация проведет расследование из-за инцидента с бортом Red Wings
Общество

Ранее источники РБК и ТАСС сообщили, что самолет экстренно приземлился в подмосковном аэропорту в связи с возгоранием одного из двигателей. В Red Wings причиной инцидента назвали «изменение параметров работы одного из двигателей». Посадка прошла успешно. По данным Росавиации, на борту находились 13 членов экипажа и 412 пассажиров — никто не пострадал. Росавиация начала расследование, событие там назвали авиационным инцидентом.

