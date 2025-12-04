Кадыров пообещал Путину «добровольные извинения» Европы в случае войны
Глава Чечни Рамзан Кадыров ответил на слова президента России Владимира Путина о реакции Москвы на возможное начало Европой войны словами «ждем приказа» и «они сразу добровольно будут извиняться».
Ранее Путин заявил, что Россия не собирается воевать с европейскими странами, но если Европа начнет войну — Москва готова «прямо сейчас», и при таком сценарии может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».
«Церемониться уж точно не будем, Владимир Владимирович, ждем приказа <...> У меня один вопрос, Владимир Владимирович: если это все начнется, Вы же не обидитесь на нас, если они [европейские страны] сразу добровольно будут извиняться?», — написал в посте Кадыров.
Кадыров также пообещал, что такая война завершится «очень быстро» и не в пользу ее инициаторов.
Путин в своей речи подчеркивал, что Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного урегулирования конфликта на Украине, в том числе предлагая неприемлемые для России условия к мирному плану.
По словам Путина, Европа выступает на стороне Украины и мыслит возможным нанесением России стратегического поражения, находится «в этих иллюзиях».
В НАТО на речь Путина заявили, что российская армия сейчас не способна победить Европу военным путем. По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников.
Ранее глава Генерального штаба вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон призвал французских военных готовиться к возможному противостоянию с Россией. По его оценкам, конфликт может начаться в следующие «три-четыре года».
В Кремле говорили, что Россия «всегда осознавала» опасность конфликта с Европой и заблаговременно приняла меры для обеспечения своих интересов и безопасности.
