В НАТО ответили на слова Путина о готовности воевать с Европой

У России недостаточно солдат, чтобы победить военным путем Европу, заявили в НАТО. При этом Путин неоднократно говорил, что у Москвы нет таких планов, однако страна готова дать отпор в случае, если ее атакуют

Владимир Путин (Фото: Александр Казаков / ТАСС)

Российская армия сейчас не способна победить Европу военным путем, заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности на брифинге в Брюсселе. Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности дать отпор в случае, если Европа «захочет воевать и начнет». Его цитаты приводят Би-би-си и Telegraf.ua.

По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников.

Он напомнил о статье 5 Устава НАТО о взаимной обороне. При этом, как считает высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, «у России нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».

Ранее российский лидер заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас». По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться». Путин отметил, что Европа мешает администрации президента США Дональда Трампа достичь мирного урегулирования конфликта на Украине.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте в конце июня, ссылаясь на заявление начальника Генштаба Германии и «других высокопоставленных военных руководителей», сообщил, что Россия может атаковать НАТО через пять лет. А в ноябре глава французского Генштаба Фабьен Мандон заявил, что Россия «глобализировала» украинский конфликт и собранные разведкой данные подтверждают необходимость для стран НАТО готовиться к возможным боевым действиям.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что Россия всегда осознавала опасность конфликта с Европой, поэтому заблаговременно приняла меры, которые позволят обеспечить собственную безопасность.

Путин ранее уже называл заявления о якобы планах России напасть на НАТО «невероятной ложью», но отмечал готовность ответить на милитаризацию стран Европы. Потенциальный ответ, по словам российского лидера, «будет очень убедителен». Но Россия, подчеркивал он, «никогда не инициировала военное противостояние», поскольку считает его «бессмысленным».