Власти ответили на идею проверять «пороки воли» у продавца квартиры

Проверку «пороки воли» у продавца квартиры могут дополнить охлаждением сделки
Как защититься от мошенников
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею «охлаждения» сомнительных сделок. Такие изменения «спроектированы в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (есть у РБК). Речь идет о попытках пресечь так называемую бабушкину схему при продаже жилья, о которой стало известно после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной.

Изменения в том числе выражены в «введении процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и «периода охлаждения» в отношении сделок, имеющих сомнительный характер», говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Мера подготовлена в сфере «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца», сообщил он.

В конце октября Нилов направил в правительство предложение ввести проверку дееспособности продавца в сделках по купле-продаже недвижимости. По его словам, это поможет в признании сделок недействительными через суд. В ответ Генпрокуратура кроме «периода охлаждения» также напомнила об идее ввести регулирование организации деятельности риелторов. Кроме того, сообщили в ведомстве, на заседании круглого стола, проведенном комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, предложили определить понятие «сделка под влиянием» в Гражданском кодексе России и установить уголовную ответственность за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки.

С идеей охлаждения сомнительных сделок с жильем ранее выступали в Госдуме. Такую идею начали рассматривать, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Бабушкина схема» — получившие распространение сделки с недвижимостью или другим имуществом, при которых продавцом выступает пожилой человек. Через некоторое время после сделки он заявляет, что действовал по указанию мошенников, которые забрали у него все вырученные деньги. После этого продавец подает в суд на покупателя и требует вернуть проданную квартиру или имущество. При этом деньги назад, как правило, не возвращаются под предлогом того, что их уже отдали мошенникам.

О схеме стало известно после того, как мошенники заставили певицу Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им деньги. Позже певице удалось вернуть жилье, но новый владелец недвижимости подал на нее в суд и потребовал вернуть деньги. Суд в итоге встал на сторону Долиной. Делом заинтересовался Верховный суд, который истребовал его себе.

Яна Баширова Яна Баширова, Александр Корчуганов
Недвижимость жилье квартиры сделки покупка
