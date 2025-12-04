Власти ответили на идею проверять «пороки воли» у продавца квартиры
Для борьбы с мошенничеством на рынке недвижимости можно обсудить идею «охлаждения» сомнительных сделок. Такие изменения «спроектированы в федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Об этом говорится в ответе Генпрокуратуры на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова (есть у РБК). Речь идет о попытках пресечь так называемую бабушкину схему при продаже жилья, о которой стало известно после разбирательства с возвратом квартиры певицы Ларисы Долиной.
Изменения в том числе выражены в «введении процедуры приостановления регистрационных действий с таким имуществом и «периода охлаждения» в отношении сделок, имеющих сомнительный характер», говорится в ответе первого заместителя генерального прокурора Анатолия Разинкина. Мера подготовлена в сфере «регламентации сделок с недвижимым имуществом, заключенных с пороком воли продавца», сообщил он.
В конце октября Нилов направил в правительство предложение ввести проверку дееспособности продавца в сделках по купле-продаже недвижимости. По его словам, это поможет в признании сделок недействительными через суд. В ответ Генпрокуратура кроме «периода охлаждения» также напомнила об идее ввести регулирование организации деятельности риелторов. Кроме того, сообщили в ведомстве, на заседании круглого стола, проведенном комитетом Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, предложили определить понятие «сделка под влиянием» в Гражданском кодексе России и установить уголовную ответственность за инсценировку влияния или фиктивное оспаривание сделки.
С идеей охлаждения сомнительных сделок с жильем ранее выступали в Госдуме. Такую идею начали рассматривать, говорил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
«Бабушкина схема» — получившие распространение сделки с недвижимостью или другим имуществом, при которых продавцом выступает пожилой человек. Через некоторое время после сделки он заявляет, что действовал по указанию мошенников, которые забрали у него все вырученные деньги. После этого продавец подает в суд на покупателя и требует вернуть проданную квартиру или имущество. При этом деньги назад, как правило, не возвращаются под предлогом того, что их уже отдали мошенникам.
О схеме стало известно после того, как мошенники заставили певицу Ларису Долину продать свою квартиру и отдать им деньги. Позже певице удалось вернуть жилье, но новый владелец недвижимости подал на нее в суд и потребовал вернуть деньги. Суд в итоге встал на сторону Долиной. Делом заинтересовался Верховный суд, который истребовал его себе.
Читайте РБК в Telegram.
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили