В Госдуме предложили проверять продавцов жилья на дееспособность

Депутат Нилов предложил проверять продавцов жилья на дееспособность

Депутат Ярослав Нилов направил в правительство и Генпрокуратуру предложение ввести обязательные проверки продавцов жилья на дееспособность. Это должно защитить покупателей от мошеннических схем с оспариванием сделок через суд, сообщил Нилов в своем телеграм-канале.

Председатель комитета Госдумы по труду и соцполитике предложил Росреестру проводить проверки данных о состоянии здоровья продавцов недвижимости. Речь идет о получении информации из психоневрологических и наркологических диспансеров или иных мерах, которые помогут предотвратить мошенническую сделку.

«Всё чаще в новостной повестке стали мелькать истории потерявших честно приобретенное жилье и деньги в результате оспаривания сделки через суд», — отметил Нилов. По его словам, статью 177 ГК о недействительности сделок с недееспособными гражданами используют в мошеннических схемах.

Нилов подчеркнул, что покупатели должны быть уверены в защите своих имущественных прав после регистрации сделки в Росреестре.

Россияне смогут совершать сделки с недвижимостью по биометрии
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В мае Госдума приняла закон, позволяющий регистрировать недвижимость через интернет с использованием Единой биометрической системы, следует из электронной базы нижней палаты парламента. Биометрия снизит риски мошенничества с поддельными документами и позволит заключать сделки с недвижимостью удаленно — включая ипотеку, куплю-продажу и аренду. 

