Роскомнадзор объяснил блокировку Roblox происходящим в его комнатах

Фото: Ian Tuttle / Getty Images

Система модерации интернет-сервиса Roblox работает неудовлетворительно, среди детей — пользователей сервиса регулярно распространяются материалы экстремистской и террористической направленности, с ними прямо в чатах знакомятся педофилы, сообщила РБК пресс-служба Роскомнадзора.

Так ведомство объяснило блокировку сервиса в России.

«Такие действия совершаются в том числе в так называемых комнатах и локациях игры, где пользователи могут стать исполнителями террористических акций, напасть на школу, а также участвовать в азартных играх и др. Дети в игре подвергаются сексуальным домогательствам, у них выманивают интимные фото, склоняют к развратным действиям и насилию», — говорится в сообщении ведомства.

Roblox — это онлайн-платформа, где пользователи создают игры и могут играть в игры, созданные другими; огромная виртуальная вселенная, охватывающая множество жанров, популярная как среди детей, так и среди подростков, которые могут общаться друг с другом и создавать свои собственные миры.

Утром 3 декабря пользователи из разных регионов России сообщили о недоступности площадки Roblox, в том числе в мобильной версии.

В ноябре Роскомнадзор сообщил, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы. В январе Roblox уже удаляла по требованию РКН контент, содержащий пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

В сентябре 2022 года число активных пользователей из России на сервисе ежедневно составляло 2 млн человек.