Пользователи в России пожаловались на недоступность Roblox
Пользователи из разных регионов России сообщают о недоступности онлайн-платформы Roblox, свидетельствуют данные Downdetector и «Сбой. рф».
Первый сервис зафиксировал более 1,8 тыс. жалоб за сутки. Пользователи сообщают о сбое мобильного приложения, сайта, общем сбое.
РБК направил запрос в Роскомнадзор и Roblox.
На прошлой неделе детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова поддержала идею блокировки Roblox, поскольку «там нет ничего хорошего для детей». «Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями», — отметила она.
В ноябре Роскомнадзор сообщил, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы. Ведомство утверждает, что «в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», создать условия для совершения противоправных действий.
В январе Roblox удалила контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) по требованию Роскомнадзора. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников пояснял, что изначально жалоба была «на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке», на русском таких не найдено.
