Технологии и медиа⁠,
0

Пользователи в России пожаловались на недоступность Roblox

В ноябре Роскомнадзор сообщал, что на игровой платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Пользователи из разных регионов России сообщают о недоступности онлайн-платформы Roblox, свидетельствуют данные Downdetector и «Сбой. рф».

Первый сервис зафиксировал более 1,8 тыс. жалоб за сутки. Пользователи сообщают о сбое мобильного приложения, сайта, общем сбое.

РБК направил запрос в Роскомнадзор и Roblox.

На прошлой неделе детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова поддержала идею блокировки Roblox, поскольку «там нет ничего хорошего для детей». «Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями», — отметила она.

Роскомнадзор предупредил о возможной полной блокировке WhatsApp
Технологии и медиа
Фото:Algi Febri Sugita / Keystone Press Agency / Global Look Press

В ноябре Роскомнадзор сообщил, что на платформе присутствует «неподобающий контент» и сервису с 2019 года неоднократно направляли жалобы. Ведомство утверждает, что «в игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей», создать условия для совершения противоправных действий.

В январе Roblox удалила контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено) по требованию Роскомнадзора. Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников пояснял, что изначально жалоба была «на серверы с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке», на русском таких не найдено.

Авторы
Теги
Юлия Волкова Юлия Волкова, Елена Чернышова
При участии
Евгения Стогова
Roblox блокировки сбой
