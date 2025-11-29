Роскомнадзор заявил о выявлении запрещенного контента в Roblox

Фото: Phil Noble / Reuters

Роскомнадзор с 2019 года неоднократно направлял администрации игровой онлайн-платформы Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы, сообщили в ведомстве «РИА Новости».

В Роскомнадзоре отметили, что эта процедура была проведена на основании статей 15.1 и 15.3 закона № 149-ФЗ. Мониторинг платформы показал, что внутренняя модерация Roblox не обеспечивает необходимый уровень безопасности.

«В игровом пространстве в большом количестве присутствует неподобающий контент, который может негативно повлиять на духовно-нравственное развитие детей, создаются условия и предпосылки для совершения противоправных действий», — заявили в ведомстве.

Накануне детский омбудсмен Московской области Ксения Мишонова поддержала идею блокировки Roblox, поскольку «там нет ничего хорошего для детей». «Госдума может рассмотреть вопрос о блокировке Roblox, если подтвердится связь игры с преступлениями», — отметила она.

В январе Roblox удалила ряд игр по требованию Роскомнадзора, который до этого выявил на платформе проекты, содержащие элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), и внес их в реестр запрещенной информации.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников заявил РБК, что жалоба касалась серверов, названия которых содержали аббревиатуру LGBT на английском языке, «на русском таких не обнаружилось».

По его словам, при участии членов Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) была установлена связь с поддержкой и менеджментом Roblox, после чего удалось объяснить особенности российского законодательства.

Создатели Roblox — американские бизнесмены Давид Базуки и Эрик Кассель. В 2004-м они запустили онлайн-систему для создания головоломок DynaBlocks, год спустя ее название было изменено на Roblox (от английских слов «робот» и «блоки»), создатели представили сетевую игру, которая привлекла внимание молодой аудитории. Затем появился набор инструментов для разработчиков Roblox Studio и на платформе стали появляться новые игры, постепенно она превратилась в метавселенную.