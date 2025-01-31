РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТ

Популярная игровая платформа удалила контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений по требованию РКН

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Игровая онлайн-платформа Roblox по требованию Роскомнадзора удалила игры, которые содержали элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Такие игры были выявлены РКН на платформе ранее, их внесли в Единый реестр запрещенной информации. «Роскомнадзор направил в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса требование об удалении противоправного контента. Компания Roblox выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Roblox.

Создатели Roblox — американские бизнесмены Давид Базуки и Эрик Кассель. В 2004-м они запустили онлайн-систему для создания головоломок DynaBlocks, год спустя ее название было изменено на Roblox (от английских слов «робот» и «блоки»), создатели представили сетевую игру, которая привлекла внимание молодой аудитории. Затем появился набор инструментов для разработчиков Roblox Studio, и на платформе стали появляться новые игры, постепенно она превратилась в метавселенную.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, комментируя РБК решение РКН, заявил, что изначально жалоба была «на сервера с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке, на русском таких не обнаружилось».

«Совместно с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось связаться с поддержкой, а затем и с менеджментом платформы и объяснить особенности законодательства России», — добавил он.

«Мы считаем ключевой задачей дальнейшее развитие механизмов защиты несовершеннолетних пользователей и просветительской работы с родителями. При правильном использовании и грамотно выстроенной модерации игровые платформы могут стать безопасным и полезным пространством для семей, бизнеса и образовательных проектов», — отметила председатель АРМЕТ Наталья Иванова-Достоевская.

В организации добавили, что Roblox «давно вышла за рамки простой «игры», став полноценной экосистемой для обучения и развития цифровых навыков у молодежи». «Многие российские компании и IT-специалисты внедряют собственные проекты внутри платформы, используя ее для продвижения брендов и создания новых инструментов взаимодействия с аудиторией. Доступ к таким решениям стимулирует рост отечественной IT-сферы, позволяет формировать экспертизу в области программирования, дизайна и предпринимательства», — говорят в АРМЕТ.

В основном играми на Roblox интересуется детская аудитория. Существование на платформе онлайн-валюты Robux, за которую внутри Roblox можно приобретать различные предметы, иногда оборачивается затратами для родителей. ТАСС сообщал, что в январе несколько московских школьников перевели мошенникам деньги (от 20 тыс. до 900 тыс. руб.), желая купить или создать виртуальных героев в Roblox.