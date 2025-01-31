 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье


 

Технологии и медиа ,  
0 

РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТ

Популярная игровая платформа удалила контент с пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений по требованию РКН
Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock
Фото: Alex Photo Stock / Shutterstock

Игровая онлайн-платформа Roblox по требованию Роскомнадзора удалила игры, которые содержали элементы пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений («международное общественное движение ЛГБТ» признано в России экстремистским и запрещено), говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.

Такие игры были выявлены РКН на платформе ранее, их внесли в Единый реестр запрещенной информации. «Роскомнадзор направил в адрес провайдера хостинга и владельца интернет-ресурса требование об удалении противоправного контента. Компания Roblox выполнила требования закона об удалении запрещенной информации», — сказано в сообщении.

РБК направил запрос в пресс-службу Roblox.

Создатели Roblox — американские бизнесмены Давид Базуки и Эрик Кассель. В 2004-м они запустили онлайн-систему для создания головоломок DynaBlocks, год спустя ее название было изменено на Roblox (от английских слов «робот» и «блоки»), создатели представили сетевую игру, которая привлекла внимание молодой аудитории. Затем появился набор инструментов для разработчиков Roblox Studio, и на платформе стали появляться новые игры, постепенно она превратилась в метавселенную.

Глава Организации развития видеоигровой индустрии Василий Овчинников, комментируя РБК решение РКН, заявил, что изначально жалоба была «на сервера с играми, названия которых прямо содержали аббревиатуру LGBT на английском языке, на русском таких не обнаружилось».

«Совместно с членами Ассоциации участников рынка метавселенных (АРМЕТ) удалось связаться с поддержкой, а затем и с менеджментом платформы и объяснить особенности законодательства России», — добавил он.

«Мы считаем ключевой задачей дальнейшее развитие механизмов защиты несовершеннолетних пользователей и просветительской работы с родителями. При правильном использовании и грамотно выстроенной модерации игровые платформы могут стать безопасным и полезным пространством для семей, бизнеса и образовательных проектов», — отметила председатель АРМЕТ Наталья Иванова-Достоевская.

В организации добавили, что Roblox «давно вышла за рамки простой «игры», став полноценной экосистемой для обучения и развития цифровых навыков у молодежи». «Многие российские компании и IT-специалисты внедряют собственные проекты внутри платформы, используя ее для продвижения брендов и создания новых инструментов взаимодействия с аудиторией. Доступ к таким решениям стимулирует рост отечественной IT-сферы, позволяет формировать экспертизу в области программирования, дизайна и предпринимательства», — говорят в АРМЕТ.

Игры для взрослых: как Roblox собирается увеличивать свою аудиторию
Pro
Фото:Shutterstock

В основном играми на Roblox интересуется детская аудитория. Существование на платформе онлайн-валюты Robux, за которую внутри Roblox можно приобретать различные предметы, иногда оборачивается затратами для родителей. ТАСС сообщал, что в январе несколько московских школьников перевели мошенникам деньги (от 20 тыс. до 900 тыс. руб.), желая купить или создать виртуальных героев в Roblox.

Читайте РБК в Telegram.

Мединский: «Я слушаю Пугачеву, она была голосом своего времени»

На борту упавшего самолета были чемпионы мира по фигурному катанию из России

Момент столкновения самолета с военным вертолетом в США попал на видео

Трамп раскритиковал действия пилотов и диспетчеров после авиакатастрофы

Призер чемпионата СССР в парном катании была на борту разбившегося самолета

Художник-постановщик «Ёжика в тумане» подала в суд на ЦБ

Власти Мексики обратились к Google из-за указа Трампа о переименовании залива

РБК запускает винный салон. Расписание

В Москве задержали несколько бывших заместителей Чубайса

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов

В России снимут полнометражный фильм по «Острову сокровищ»
Авторы
Теги
Евгения Стогова Евгения Стогова, Лилия Пашкова Лилия Пашкова
ЛГБТ Роскомнадзор Roblox


 

Материалы по теме
Захарова отреагировала на запрет вешать флаги ЛГБТ на посольствах США
Политика
Роскомнадзор зафиксировал сокращение количества штрафов за ЛГБТ-контент
Технологии и медиа
На канал «ТВ Центр» составили протокол о пропаганде ЛГБТ
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 31 января
EUR ЦБ: 102,78 (+0,37) Инвестиции, 30 янв, 18:27 Курс доллара на 31 января
USD ЦБ: 98,01 (-0,01) Инвестиции, 30 янв, 18:27
KIA согласовала отзыв почти 30 тыс. машин в России из-за опасности пожараОбщество, 17:01
«Барселона» продлила контракт с лучшим молодым футболистом Европы-2021Спорт, 16:55
РКН заявил, что Roblox удалила игры с пропагандой ЛГБТТехнологии и медиа, 16:52
В Запорожской области после атаки дрона ВСУ погиб мужчинаПолитика, 16:50
«Рубин» расторг контракт с испанским тренером, не явившимся на сборыСпорт, 16:48
Названы мегаполисы, где доля ипотеки в новостройках упала сильнее всегоНедвижимость, 16:46
Канадский тренер «Авангарда» попал в ДТП перед матчем КХЛСпорт, 16:46
ChatGPT: как превратить нейросеть в помощника
3-дневный интенсив о работе с чат-ботом
Подробнее
Передавший взятку полицейский оценил свои услуги в 2,5 млн руб.Общество, 16:44
Бизнесмен в Австралии попал под суд за продажу пустых бочек вискиВино, 16:42
Подарки в национальном стиле: чем порадовать близкихСтиль, 16:40
Фицо назвал, кто стоял за попыткой переворота в СловакииПолитика, 16:37
Как узнать, кто же написал текст: человек или бездушная машинаРБК и Yandex Cloud, 16:37
Путин назначил Сергею Шойгу помощницу из МинобороныПолитика, 16:35
Минфин начал обсуждение новых параметров нулевого НДС для ресторановВино, 16:20