Как защититься от мошенников⁠,
ВС учтет меры ГД для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

ВС принял к сведению предложения ГД по борьбе с мошенничеством по схеме Долиной
Как защититься от мошенников
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Верховный суд запросил материалы дела об имущественном споре по квартире певицы Ларисы Долиной для более детального изучения, а также принял к сведению предложения Госдумы по борьбе с мошенничеством по «схеме Долиной». Об этом сообщает «РИА Новости».

В конце ноября депутаты от «Единой России» Сергей Колунов и Илья Вольфсон подготовили предложения по снижению риска мошенничества при сделках с недвижимостью, в том числе с участием пожилых людей. Авторы инициативы предложили обязательное нотариальное заверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование таковых, если имущество является для продавца или покупателя единственным, и направили документ председателю ВС Игорю Краснову.

«Информация принята к сведению и будет учтена Верховным судом <...> в дальнейшей аналитической деятельности», — следует из ответа за подписью зампредседателя ВС Юрия Глазова.

Лариса Долина

В прошлом году Долина продала свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках по цене ниже рыночной женщине по имени Полина Лурье — как позже указала артистка, под влиянием мошенников. Те заявили, что сделка будет фиктивной. Когда Лурье попросила Долину освободить квартиру, певица осознала, что стала жертвой обмана. Обе женщины подали иски в суд — Долина просила признать сделку недействительной, а Лурье — выселить и выписать Долину и ее родных из этой квартиры.

В марте суд удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав недействительной сделку по продаже квартиры. На прошлой неделе суд отказался возвращать Лурье купленную квартиру, она также не получила выплаченные средства.

Анастасия Лежепекова
Лариса Долина мошенничество Верховный суд США Госдума
