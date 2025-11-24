 Перейти к основному контенту
Общество⁠,
0

В Госдуме разработали меры для борьбы со сделками по «схеме Долиной»

Депутаты Госдумы Сергей Колунов и Илья Вольфсон (партия «Единая Россия») подготовили предложения по снижению риска мошенничества при сделках с недвижимостью с участием пожилых людей. Документ с инициативами направлен председателю Верховного суда Игорю Краснову, следует из обращения, с которым ознакомилось агентство «РИА Новости».

Парламентарии отмечают, что суды нередко удовлетворяют иски пенсионеров, которые после продажи квартиры обращаются в суд с целью признания договора недействительным и заявляют об отсутствии намерения продавать недвижимость. В результате покупатели лишаются и квартиры, и уплаченных средств.

В марта 2025 года удовлетворил иск певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье, признав недействительной сделку по продаже принадлежащей исполнительнице квартиры. Долина утверждала, что стала жертвой мошенников и согласилась на продажу, будучи введенной в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на недвижимость и восстановил его за Долиной.

По мнению экспертов, этот прецедент ставит под удар покупателей недвижимости, особенно вторичного жилья.

Среди предложений депутатов — обязательное нотариальное удостоверение всех сделок с недвижимостью, а также обязательное страхование сделки, если объект является единственным жильем продавца или покупателя.

Депутаты попросили ВС дать оценку сложившейся судебной практике и обозначить свою позицию по вопросу.

Юристы предложили перед покупкой квартиры теперь проводить расследование
Общество
Фото:Алексей Белкин / NEWS.ru / Global Look Press

Ранее стало известно, что фракция «Справедливая Россия» готовит к внесению в Госдуму законопроект, направленный на предотвращение мошенничества при продаже квартир и последующем оспаривании сделок по так называемой «бабушкиной схеме».

Проект предусматривает «период охлаждения» — от пяти до 14 рабочих дней и более, чтобы защитить покупателей и снизить риск отмены сделок по мотивам временной недееспособности продавцов.

Плугина Ирина
