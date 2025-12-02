 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Возвращение Трампа в Белый дом⁠,
0

Трамп рассказал о состоянии своего здоровья

Трамп назвал свое здоровье крепким и пообещал сообщить, если будут проблемы
Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Chip Somodevilla / Getty Images)

Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него крепкое здоровье и это подтверждают недавно пройденные им обследования. При этом президент пообещал сообщить о проблемах со здоровьем, если они начнутся.

«Я сообщу вам, если что-то будет не так. Когда-нибудь это случится со всеми нами. Но сейчас, думаю, я даже в более ясном уме, чем 25 лет назад. <...> Кстати, я прошел медосмотр, получил одни пятерки, все отлично», — сказал президент, выступая на заседании своего кабинета, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.

Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Трампа
Политика
Дональд Трамп

Накануне Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования Трампа. Результаты показывают, что его здоровье находится в норме, сообщил лечащий врач президента Шон Барбарелла. Также республиканец сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и получил «отличную оценку».

В конце ноября Трамп назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за выпущенного ею материала о состоянии его здоровья. NYT, в частности, писала, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера.

NYT также привела инциденты, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем президента: замазывание синяка на руке, опухшие лодыжки, закатывание глаз на пресс-конференциях в Белом доме.

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Егор Алимов
Дональд Трамп Белый дом Здоровье США
Дональд Трамп фото
Дональд Трамп
политик, президент США
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп назвал газету NYT «врагом народа» из-за публикации о его здоровье
Политика
Белый дом обнародовал результаты медицинского обследования Трампа
Политика
Трамп похвастался отличным результатом теста его когнитивных способностей
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 21:28 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 21:28
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
Семнадцать человек пострадали в ДТП с автобусами в Нижегородской области Общество, 21:40
«ГЛОНАСС» запланировал выход на биржу в течение трех лет Технологии и медиа, 21:36
В Кремле оценили шанс непарламентских партий попасть в Госдуму Политика, 21:34
Закон гостеприимства: как готовят кадры для туротрасли Национальные проекты, 21:33
Чемпион КХЛ трижды вел в счете, но проиграл СКА в овертайме Спорт, 21:29
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Гуляйполе: основные факты о городе, роль в военных действиях База знаний, 21:28
Чем полезна независимая оценка квалификации сотрудников Дискуссионный клуб, 21:27
Серена Уильямс в 44 года вернулась в пул допинг-тестирования Спорт, 21:24
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23
Что известно о прилетевшем в Москву на переговоры зяте Трампа 21:17
Литва отправит в армию 5 тыс. человек в 2026 году Политика, 21:16
Что известно о прилетевшем к Путину спецпосланнике Трампа Уиткоффе 21:16