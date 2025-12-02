Трамп рассказал о состоянии своего здоровья
Президент США Дональд Трамп сообщил, что у него крепкое здоровье и это подтверждают недавно пройденные им обследования. При этом президент пообещал сообщить о проблемах со здоровьем, если они начнутся.
«Я сообщу вам, если что-то будет не так. Когда-нибудь это случится со всеми нами. Но сейчас, думаю, я даже в более ясном уме, чем 25 лет назад. <...> Кстати, я прошел медосмотр, получил одни пятерки, все отлично», — сказал президент, выступая на заседании своего кабинета, трансляцию ведет Белый дом на YouTube.
Накануне Белый дом опубликовал результаты медицинского обследования Трампа. Результаты показывают, что его здоровье находится в норме, сообщил лечащий врач президента Шон Барбарелла. Также республиканец сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и получил «отличную оценку».
В конце ноября Трамп назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за выпущенного ею материала о состоянии его здоровья. NYT, в частности, писала, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера.
NYT также привела инциденты, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем президента: замазывание синяка на руке, опухшие лодыжки, закатывание глаз на пресс-конференциях в Белом доме.
