Трамп похвастался отличным результатом теста его когнитивных способностей

Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Reuters)

Президент США Дональд Трамп успешно прошел когнитивный тест, о результатах которого сообщил журналистам на борту Air Force One. Запись разговора опубликована в YouTube-канале Белого дома.

«Я прошел когнитивный тест, я справился с ним и получил отличную оценку. А вы не смогли бы так», — сказал Трамп репортерам.

Также он сообщил, что проходил магнитно-резонансную томографию (МРТ), но это исследование не касалось работы мозга.

Ранее в октябре 2025 года Трамп уже рассказывал о состоянии своего здоровья. Он сообщил, что регулярно проходит медосмотр и чувствует себя «очень хорошо» физически и психически. После этого постучал по дереву.

В августе издание The Independent обратило внимание на большой синяк на кисти правой руки Трампа. Это породило массу спекуляций в интернете. По одной из версий, синяк мог остаться после внутривенной капельницы.