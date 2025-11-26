 Перейти к основному контенту
Возвращение Трампа в Белый дом
0

Трамп назвал газету NYT «врагом народа» из-за публикации о его здоровье

Сюжет
Возвращение Трампа в Белый дом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Anna Rose Layden / Reuters)

Президент США Дональд Трамп назвал газету The New York Times (NYT) «врагом народа» из-за выпущенного 25 ноября материала о состоянии его здоровья, а журналистку Кэти Роджерс, которая участвовала в подготовке материала, — «третьесортным репортером». Об этом американский лидер написал в социальной сети Truth Social.

«Радикальные левые безумцы в скоро закрывающейся The New York Times написали обо мне статью, что я, возможно, теряю свою энергию, несмотря на факты, которые говорят об обратном», — написал Трамп. Республиканец назвал публикации о себе в газете «намеренно негативными».

Трамп отметил, что у него идеальные физические и когнитивные обследования, а потому у него не скоро «закончится энергия».

Трамп подал повторный иск о клевете против NYT на $15 млн
Политика
Дональд Трамп

В своем материале NYT писала, что Трамп сталкивается с признаками старения на посту президента — у него сокращается рабочий график, а сам президент начал придерживаться более короткого графика публичных выступлений, которые приходятся на период с полудня до пяти вечера. «Когда он появляется на публике, его аккумулятор иногда показывает признаки износа», — говорится в материале.

NYT также привела инциденты, которые могут свидетельствовать о проблемах со здоровьем президента: замазывание синяка на руке, опухшие лодыжки, закатывание глаз на пресс-конференциях в Белом доме.

«Он не занимается спортом регулярно, отчасти из-за давней теории о том, что люди рождаются с ограниченным запасом энергии, и что интенсивная физическая активность может истощить этот запас, подобно батарейке. Он любит красное мясо и, как известно, ест еду из «Макдоналдса» мешками», — написала газета.

В сентябре Трамп подал иск против NYT на $15 млн. Республиканец указал, что публикацией о его контактах с обвиненным в торговле несовершеннолетними финансистом Джеффри Эпштейном нанесли ему «ошеломляющий» финансовый и репутационный ущерб. Позже суд отклонил иск Трампа.

В октябре Трамп подал повторный иск о клевете против газеты на ту же сумму. Защита президента охарактеризовала утверждения, содержащиеся в ряде публикаций NYT, как «злонамеренные, клеветнические и уничижительные».

