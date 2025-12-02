Белый Дом обнародовал результаты медицинского обследования Трампа

Результаты медицинского обследования 79-летнего президента США Дональда Трампа показывают, что его здоровье находится в норме, следует из заключения его лечащего врача Шона Барбареллы, опубликованного в соцсети X Белым домом.

Врач заключил, что сердечно-сосудистая система и брюшная полость главы государства находятся в нормальном состоянии. Он также отметил, что подобные обследования полезны для мужчин возрастной группы, к которой приндлежит Трамп.

«Детальное обследование <...> подтверждает, что общее состояние здоровья Трампа остается отличным», — говорится в заключении.

Накануне президент также сообщил, что успешно прошел когнитивный тест и получил «отличную оценку».

В августе издание The Independent обратило внимание на большой синяк на кисти правой руки Трампа. Это породило спекуляции в интернете. По одной из версий, синяк мог остаться после внутривенной капельницы.