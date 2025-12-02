Дмитриев на фоне визита Уиткоффа заявил о важном дне для мира
Сегодня важный день для мира, заявил в Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», — написал он.
Речь идет о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Во второй половине дня он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп не исключил, что в поездке также примет участие его зять Джаред Кушнер.
30 ноября и 1 декабря переговорщики Украины и США провели две встречи. Американскую делегацию возглавили Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что пункты мирного плана США были «существенно доработаны».
