 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине⁠,
0

Дмитриев на фоне визита Уиткоффа заявил о важном дне для мира

Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Мирный план по Украине
Кирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Сегодня важный день для мира, заявил в Х спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Важный день для мира: команда, которая обеспечила мирное соглашение президента Трампа по Газе, прибудет в Москву, чтобы продвигать мирную программу Трампа на Украине», — написал он.

Какие проблемы мирного плана Уиткофф будет обсуждать с Путиным в Москве
Политика
Стив Уиткофф

Речь идет о визите спецпосланника президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа. Во второй половине дня он проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Ранее Трамп не исключил, что в поездке также примет участие его зять Джаред Кушнер.

30 ноября и 1 декабря переговорщики Украины и США провели две встречи. Американскую делегацию возглавили Уиткофф и госсекретарь США Марко Рубио. Вскоре пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что пункты мирного плана США были «существенно доработаны».

Читайте РБК в Telegram.

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Полина Дуганова
Кирилл Дмитриев Стив Уиткофф США Россия переговоры
Кирилл Дмитриев фото
Кирилл Дмитриев
глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента России
12 апреля 1975 года
Материалы по теме
Зеленский рассказал о совместном с Макроном звонке Уиткоффу
Политика
Дмитриев назвал мирный план Трампа спасительным для Украины
Политика
Зеленский назвал самый сложный вопрос на мирных переговорах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 декабря
EUR ЦБ: 90,34 (-0,48) Инвестиции, 10:47 Курс доллара на 2 декабря
USD ЦБ: 77,7 (-0,53) Инвестиции, 10:47
Politico узнало о планах США вернуть России ее активы после сделки о мире Политика, 10:56
Краснов назначил своего бывшего заместителя главой департамента ВС Политика, 10:52
Разработчик Gemini возглавит отдел искусственного интеллекта Apple Технологии и медиа, 10:52
Большунов извинился за то, что толкнул соперника и нанес ему травму Спорт, 10:51
Судьи избрали нового главу совета вместо Момотова Политика, 10:46
«Игнорируют и отменяют». Как ведут себя наши 20-летние дети на работе Образование, 10:45
Крадущийся тигр на шелковом пути: как развивается торговля с Узбекистаном РБК и РЭЦ, 10:45
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
В России началась сборка Evolute по полному циклу. Мы узнали подробности Авто, 10:41
Шойгу начал в Москве консультации с главой МИД Китая Политика, 10:41
Два человека пострадали при ночной атаке дронов на Краснодарский край Политика, 10:37
Малкин опередил Овечкина в списке лучших российских бомбардиров сезона Спорт, 10:31
Тест для инвестора: готовы ли вы к облигациям #всенабиржу!, 10:30
Россиянин дважды подрался в матче НХЛ и нокаутировал канадца Спорт, 10:23
«Невьянская башня». Читаем отрывок из новой книги Алексея Иванова Life, 10:19